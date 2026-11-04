Cochabamba: buscan a joven de 21 años que cayó al río Pajcha y fue arrastrada por la corriente

Una joven de 21 años, identificada como Bacilia Rojas Antezana, es buscada luego de caer al río Pajcha, en el sector turístico de Sehuecas, en el municipio de Totora, Cochabamba, cuando visitaba el lugar junto a su familia. La mujer habría resbalado de una roca y fue arrastrada por la corriente, que se encontraba crecida.

El alcalde de Totora, Wilder Castellón, informó que recibieron el reporte del hecho alrededor de las 18:00 de ayer martes. Sin embargo, las labores de búsqueda enfrentan dificultades debido a las características del terreno, que es rocoso, inclinado y con bastante caudal.

“Al momento no se ha encontrado el cuerpo”, señaló.

Castellón explicó que el municipio no cuenta con el personal ni los equipos adecuados para ingresar a ese sector, por lo que se busca apoyo de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Gobernación y de Defensa Civil.

El alcalde indicó que la familia y los comunarios también se organizaron para intentar encontrar a la joven, pero advirtió que es necesario contar con personal especializado para evitar poner en riesgo más vidas durante las tareas de rescate.