Gobierno habilita una plataforma digital para revisar el nuevo Código Minero

¡La ciudadanía tendrá la oportunidad de hacer escuchar su voz sobre el futuro de la minería en Bolivia! El Ministerio de Minería y Metalurgia habilitó una plataforma digital para que la población pueda conocer, revisar y enviar sugerencias al anteproyecto del nuevo Código Minero.

El micrositio oficial ya está disponible en: https://codigominero.mineria.gob.bo

La iniciativa forma parte de la etapa de socialización de la propuesta normativa y busca abrir el debate más allá de los espacios técnicos e institucionales.

A través de esta herramienta, los ciudadanos podrán acceder al documento, conocer sus alcances y presentar opiniones, observaciones y sugerencias que serán consideradas durante el proceso de revisión y ajuste.

Según el Ministerio, los aportes recibidos contribuirán a perfeccionar la propuesta antes de su posterior remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

¿En qué consiste el nuevo Código Minero?

El anteproyecto es resultado de un proceso de trabajo iniciado en diciembre de 2025, que incluyó la identificación de las principales necesidades del sector, sesiones de trabajo en la Cumbre Nacional Minera, encuentros con representantes y mesas técnicas de redacción.

Como resultado, se consolidó un documento inicial que comprende 46 capítulos, 15 títulos del Libro Primero y más de 200 artículos redactados.