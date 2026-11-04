Oruro activa una defensa de su Diablada ante intentos de apropiación cultural

La Fraternidad Artística y Cultural “La Diablada” (Falcd) impulsa la elaboración de un Plan de Salvaguardia para documentar la historia, los aportes culturales y la evolución de esta danza emblemática del Carnaval de Oruro, ante los riesgos de apropiación cultural y distorsión de sus antecedentes históricos.

El responsable de la Unidad de Cultura de la fraternidad, Miguel Ángel Foronda, explicó que la iniciativa busca reunir documentación, testimonios y evidencias históricas para respaldar la identidad de la danza y garantizar que sus conocimientos y tradiciones sean transmitidos a las nuevas generaciones.

“Consideramos necesario desarrollar nuestro propio plan, no como un esfuerzo aislado, sino como una contribución al proceso colectivo de salvaguardia”, señaló.

La institución, que cuenta con 82 años de trayectoria, prevé realizar un trabajo de investigación con danzarines, directivos, exdirectivos, investigadores, mascareros, bordadores y músicos.

También se recopilarán fotografías, vestimentas, documentos y piezas antiguas que permitan reconstruir la evolución de la danza y reconocer los aportes de sus protagonistas.

La etapa preliminar comenzó con un conversatorio virtual en el que participaron el investigador David Aruquipa y el antropólogo Johnny Guerreros. Posteriormente, la información será sistematizada y el documento se socializará con los integrantes de la fraternidad para su consideración y aprobación.

La Diablada de Oruro prepara un plan para proteger su legado. Foto: Falcd

Buscan respaldar el origen y la identidad

La investigación abordará los antecedentes culturales de la Diablada, en cuya evolución confluyen prácticas rituales indígenas, transformaciones de la época colonial y elementos de la tradición católica.

Entre las expresiones de su imaginario cultural destacan la leyenda de las cuatro plagas: la hormiga, el lagarto, la víbora y el sapo; y los relatos del Chiru Chiru y el Nina Nina, vinculados con la identidad religiosa de Oruro y la devoción a la Virgen del Socavón.

Foronda también destacó los aportes de la fraternidad a la danza, como la representación de los siete pecados capitales, las innovaciones coreográficas y la incorporación de personajes como la diablesa, la china diabla, el ñaupa diablo y el tío de la mina.

La investigación frente a la apropiación cultural

La fraternidad considera que los conflictos relacionados con la apropiación cultural y la propiedad intelectual representan desafíos para la preservación de la Diablada, especialmente cuando se desconoce o distorsiona su trayectoria histórica.

La Diablada de Oruro prepara un plan para proteger su legado. Foto: Falcd

Por ello, el Plan de Salvaguardia busca respaldar documentalmente su procedencia, sus personajes, música, vestimenta y otros elementos que forman parte de su identidad.

La propuesta se enmarca en la Convención de la Unesco de 2003 para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y pretende contribuir a la protección colectiva del Carnaval de Oruro, reconocido como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.

La iniciativa apunta a preservar la memoria histórica de la Diablada y fortalecer el reconocimiento de las comunidades e instituciones que mantienen viva esta expresión cultural.