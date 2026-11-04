Padres de familia de La Paz evalúan acción popular contra el paro de maestros del 9 y 10 de noviembre

La Junta Departamental de Padres y Madres de Familia de La Paz anunció que analizará la presentación de una acción popular contra el paro de 48 horas convocado por el Magisterio Urbano para el 9 y 10 de noviembre, al considerar que la suspensión de clases vulneraría el derecho a la educación de los estudiantes.

El representante del sector, Richard Flores, señaló que la paralización de actividades en la etapa final de la gestión escolar genera preocupación, debido a que podría provocar una ampliación del calendario y afectar especialmente a los estudiantes de sexto de secundaria que se preparan para salir bachilleres.

“Vamos a analizar con el equipo jurídico si amerita dar el paso legal correspondiente para que no se vulneren los derechos de nuestros estudiantes”, manifestó.

Piden descuentos a maestros que acaten el paro

Flores también respaldó la aplicación de descuentos a los maestros que no asistan a sus fuentes laborales durante las medidas de presión y pidió al Ministerio de Educación hacer cumplir la normativa.

“Día trabajado, día pagado, no pueden amenazar tampoco, no podemos ganar de lo nada, el día que se trabaja se paga y si no se paga pues se descuenta, eso dice la ley, eso dice la norma”, afirmó el representante.

Advierten perjuicios para los estudiantes

El sector cuestionó que las movilizaciones se realicen cuando está por concluir la gestión escolar y recordó que la paralización de actividades durante uno o varios días puede repercutir en el cumplimiento de los 200 días hábiles de clases.

La Junta Departamental sostuvo que priorizará la defensa del derecho a la educación y que recurrirá a su equipo jurídico para evaluar las acciones legales que correspondan frente al paro anunciado.