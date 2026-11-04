Alcaldía prevé fiscalizar 12.000 micros durante los próximos 60 días

La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra continúa con los controles a las unidades del transporte público para verificar el cumplimiento de los compromisos de refacción y mantenimiento asumidos por los transportistas hace 30 días, como parte de las condiciones establecidas para la aplicación de la nueva tarifa de Bs 3,50.

La fiscalización llegó hasta la parada de la línea 27, donde autoridades municipales inspeccionaron el estado de los micros y verificaron las mejoras realizadas en la tapicería, los pisos, los techos, las ventanas y las puertas de los vehículos.

La concejala Andrea Vaca informó que los controles buscan comprobar que el sector transporte cumpla con las obligaciones asumidas ante el Concejo Municipal.

Durante la inspección, señaló que una de las unidades revisadas presentaba mejoras en su interior, aunque también evidenció daños ocasionados por algunos pasajeros.

Ante esta situación, Vaca pidió a la población cuidar los vehículos del transporte público y remarcó que mejorar el servicio es una responsabilidad compartida entre transportistas y usuarios.

“Si queremos que Santa Cruz funcione y queremos construir una Santa Cruz en la que queremos habitar todos de forma digna, es un trabajo en conjunto que tenemos que hacer. Tanto el sector transporte, que cumpla con sus obligaciones, pero también nosotros, como vecinos”, manifestó.

Por su parte, Jorge Da Silva, director de Tráfico y Transporte, explicó que el municipio tiene previsto revisar las 12.000 unidades que conforman el parque automotor del transporte público. El trabajo se realizará línea por línea y permitirá contar con un registro de las condiciones de cada vehículo.

“Calculamos que en 60 días tengamos todo el parque automotor revisado, tengamos un registro completo de cada unidad”, indicó.

La autoridad municipal también advirtió que los micros que no hayan cumplido con las refacciones comprometidas recibirán notificaciones para dejar de circular hasta subsanar las observaciones.

“A toda aquella unidad que determinemos que no cumple con su compromiso que tuvo con el Concejo Municipal, nosotros le vamos a enviar hoy día una carta indicándoles que ya no pueden estar circulando ni trabajando hasta que no reparen lo que le está siendo observado”, explicó Da Silva.

Hasta el momento, se inspeccionaron alrededor de 200 unidades y, según el director de Tráfico y Transporte, se prevé notificar a aproximadamente 25 micros por incumplimientos detectados durante las verificaciones.