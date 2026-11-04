Secuestro en Entre Ríos: familia dejó de contactar a la Policía y bloqueó pericias al auto

El fiscal departamental de Cochabamba, Eddy Ordoñez, informó que la falta de colaboración de los familiares está dificultando las investigaciones para encontrar con vida a Bismar Rojas Nogales, de 32 años, quien fue secuestrado por cinco hombres encapuchados y armados la noche del 2 de noviembre, en el municipio de Entre Ríos, en el Trópico de Cochabamba.

Explicó que según el reporte inicial la víctima llegaba a su domicilio en compañía de sus padres y su concubina, a bordo de una camioneta roja, cuando fue interceptada por un vehículo tipo Noah, sin placas y con vidrios polarizados.

De ese motorizado descendieron cinco personas encapuchadas, vestidas con uniformes militares, quienes realizaron disparos contra la camioneta y al aire para amedrentar a la víctima. Posteriormente, lo sacaron por la fuerza de su vehículo y lo introdujeron al Noah, que escapó con rumbo desconocido.

Ordóñez señaló que, después de la intervención inicial de la Policía, los familiares dejaron de mantener contacto con las autoridades y se mostraron reacios a proporcionar información.

“Nos preocupa mucho la resistencia de la familia en darnos información. Nuestra prioridad es encontrar con vida a Bismar Rojas Nogales, pero esto nos dificulta mucho la investigación”, afirmó.

El fiscal indicó que tampoco se permitió el secuestro de la camioneta para realizar las pericias correspondientes, debido a que los familiares rodearon el vehículo e impidieron esa diligencia. Por el momento, se realizó el registro del lugar del hecho y se colectaron vainas y casquillos de armas de fuego. También se encontraron manchas hemáticas en el suelo que, presuntamente, corresponderían a la víctima.

El Ministerio Público y la Policía iniciaron la investigación de oficio, debido a que no se presentó una denuncia formal. Ordóñez indicó que se realizan pruebas de balística y que no se descarta ninguna hipótesis sobre el secuestro.

Preocupa seguridad de los fiscales

Ordoñez expresó su preocupación por el incremento de hechos violentos en el Trópico de Cochabamba y el uso de armas de fuego de grueso calibre, que, a su criterio, evidenciaría cierto nivel de entrenamiento de los involucrados.

También advirtió sobre los riesgos que enfrentan los fiscales que investigan casos relacionados con organizaciones criminales, especialmente en zonas como Ivirgarzama y Entre Ríos, consideradas de alta peligrosidad.

“Esto nos limita la capacidad operativa, no tenemos ninguna seguridad”, afirmó Ordoñez, quien informó que se reunirá con el comandante departamental de la Policía para coordinar medidas de protección para los fiscales.

Finalmente, detalló que el Ministerio Público cuenta con siete fiscales en el trópico, incluidos dos de unidades especializadas en sustancias controladas, y señaló que es necesario reforzar la seguridad para garantizar el desarrollo de las investigaciones.