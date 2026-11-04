Intensifican la búsqueda de Harold Tejerina en Tarija y piden apoyo ciudadano

A 20 días de la desaparición de Harold Fabricio Tejerina, de 18 años, se intensifican las labores de búsqueda en Tarija. La Policía Boliviana desplegó un importante contingente de efectivos para reforzar los rastrillajes y dar con el paradero del joven.

Harold tiene diagnóstico de trastorno del espectro autista y fue visto por última vez el pasado 17 de octubre, aproximadamente a las 15:00, cuando salió de su domicilio ubicado en el barrio 51 Viviendas, con rumbo desconocido.

Desde entonces, sus familiares no han vuelto a tener noticias de él y mantienen una intensa búsqueda para encontrarlo.

Ante la incertidumbre y el paso de los días, sus allegados convocaron a una jornada de rastrillaje para este miércoles 4 de noviembre, con el objetivo de ampliar las zonas de búsqueda y sumar el apoyo de la población.

La concentración partió de la plaza principal de Tarija. La familia solicitó la participación de la Policía, el Ejército, instituciones públicas de los tres niveles del Estado y voluntarios de la sociedad civil.

Asimismo, pidió colaboración a vecinos y personas que cuenten con cámaras de seguridad, especialmente de los sectores por donde Harold pudo haber transitado.

Uno de los últimos registros disponibles lo ubicaría en la avenida Integración, a la altura de La Yunta, el mismo día de su desaparición.

La familia insiste en que cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser fundamental para encontrarlo.

Cartel de persona desaparecida - Policía Boliviana.