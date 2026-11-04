Vecinos de Alto Ventilla se declaran en emergencia por hundimientos y rajaduras cerca de sus viviendas

Vecinos de la zona de Alto Ventilla, en La Paz, se declararon en estado de emergencia por la aparición de hundimientos y rajaduras en plataformas, galerías y sectores próximos a sus viviendas. Ante el riesgo de un posible desprendimiento de tierra, exigen la intervención inmediata de las autoridades municipales.

Egeo Carvajal, uno de los vecinos, informó que en el sector se identificaron tres hundimientos. El punto que considera más crítico presenta un desnivel superior a los 15 centímetros y rajaduras de más de cinco centímetros en las galerías.

“Este es el otro punto que es más crítico todavía porque la parte de abajo tengo vecinos en la parte de abajo que pueden ser afectados. Si este muro se va, mis vecinos pueden ocasionar cualquier accidente”, advirtió.

Advierten riesgo para más de 30 vecinos

Carvajal explicó que, en caso de que el muro ceda o se produzca un desprendimiento de tierra, más de 30 vecinos del manzano podrían resultar afectados.

Además, señaló que existe otro punto de preocupación en inmediaciones de la cancha deportiva, donde se habría formado un cárcamo de aproximadamente 15 metros a la redonda.

Los habitantes recordaron que la zona ya registró un deslizamiento en años anteriores y expresaron su preocupación por las lluvias de esta temporada, que podrían agravar las condiciones del terreno.

Denuncian falta de respuesta a sus solicitudes

El representante vecinal aseguró que enviaron notas a las autoridades municipales desde 2024 y 2025 para solicitar atención a estos problemas, pero hasta el momento no han recibido una respuesta.

“Pero lastimosamente no tenemos respuesta hasta ahora y por eso es que nuestros vecinos estamos en estado de emergencia”, afirmó.

Los vecinos piden que personal técnico se traslade al sector para realizar un estudio de suelos y evaluar las viviendas cercanas, con el fin de determinar el nivel de riesgo y prevenir posibles daños ante un eventual deslizamiento.