“Estamos retrocediendo”: gobernadora de Tarija rechaza propuesta del 1% de coparticipación

La gobernadora de Tarija, María René Soruco, expresó su rechazo a la propuesta del Gobierno nacional de otorgar el 1% de coparticipación tributaria a las gobernaciones, al considerar que el planteamiento no responde a la demanda histórica de una redistribución progresiva de los ingresos del Estado.

La autoridad sostuvo que la discusión sobre la coparticipación forma parte de un proceso de descentralización pendiente desde 2010 y que no debe ser tratada como una iniciativa electoral o partidaria, sino como una reforma necesaria para fortalecer las autonomías departamentales.

“Lo que nosotros hemos solicitado es que de manera progresiva podamos coparticipar del 75% que le corresponde al nivel central, no de otros niveles”, explicó.

Soruco recordó que actualmente la distribución de siete impuestos establece que el nivel central recibe el 75%, los municipios el 20% y las universidades el 5%. En ese contexto, señaló que los gobernadores plantearon avanzar gradualmente en una nueva distribución, sin provocar desequilibrios en las finanzas públicas.

Cuestiona las condiciones de la propuesta

La Gobernadora observó que el 1% ofrecido por el Gobierno está condicionado a que las gobernaciones asuman el crecimiento vegetativo de los ítems de salud, una obligación que, según afirmó, corresponde al nivel central.

“Entonces, cuando el vocero del gobierno sale y dice que además de recursos, tenemos que otorgarles competencias, eso es falso. Las competencias ya están dadas por el marco constitucional, por la ley marco de autonomías y otras normas”, manifestó.

También advirtió que asumir obligaciones ajenas reduciría la capacidad de los gobiernos departamentales para atender sus propias competencias, entre ellas la inversión en hospitales de tercer nivel.

Tarija recibiría alrededor de Bs 22 millones

Soruco indicó que, debido a la caída de los ingresos por hidrocarburos, Tarija actualmente maneja recursos hasta ocho veces menores que en sus mejores épocas.

Según un cálculo preliminar, el 1% de coparticipación representaría alrededor de Bs 22 millones para el departamento: aproximadamente Bs 15 millones para el Gobierno Autónomo Departamental y cerca de Bs 6 millones para el Gobierno Autónomo Regional.

Sin embargo, consideró que el porcentaje propuesto no responde a la dimensión de la demanda departamental. Además, cuestionó que el proyecto de ley enviado por el Gobierno haya eliminado el concepto de progresividad que, según dijo, fue planteado por los gobernadores.

La autoridad también observó una disposición transitoria que condiciona la transferencia de los recursos a la aceptación expresa y formal de cada gobernación.

Pide avanzar hacia un modelo autonómico

La Gobernadora insistió en que la coparticipación debe garantizar recursos estables para que las regiones puedan ejecutar programas y proyectos más allá de una gestión de gobierno.

“Porque eso implica, por supuesto, que el desarrollo también se haga desde las regiones. Ahora, si solamente se lo quiere hacer desde el nivel central, entonces estamos retrocediendo”, afirmó.