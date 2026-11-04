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Coparticipación tributaria: Vocero señala que "no se pueden transferir recursos sin responsabilidades"

El vocero presidencial, aseguró que el Gobierno mantiene su propuesta de comenzar con un 1% de coparticipación tributaria para las gobernaciones y avanzar gradualmente.

Red Uno de Bolivia

03/11/2026 23:10

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Foto: José Luis Gálvez, vocero presidencial
Bolivia

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El vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó que la implementación del modelo 50/50 no consiste únicamente en distribuir mayores recursos económicos a las gobernaciones, sino también en transferir nuevas competencias y responsabilidades que actualmente administra el Gobierno central.

Gálvez respondió a los cuestionamientos de autoridades departamentales, particularmente de Santa Cruz, que consideran insuficiente la propuesta gubernamental de iniciar la coparticipación tributaria con el 1%.

“No podemos simplemente transferir recursos sin transferir responsabilidades de por medio. Ese es un punto fundamental a trabajar”, manifestó.

Gobierno plantea recursos acompañados de nuevas competencias

Gálvez explicó que el objetivo del 50/50 es reorganizar el Estado para que las regiones tengan mayor capacidad de administrar recursos y asumir funciones.

Según el vocero, cualquier incremento de la coparticipación deberá estar acompañado de una definición sobre las competencias que serán transferidas.

“Tenemos que decir: le damos el 5, el 10, el 15%. Primero hay que reorganizar el Estado, pero además de darle esos recursos hay que decirle ¿y para qué es?, ¿en qué la van a gastar?, ¿cómo es que van a administrar esos recursos?”, cuestionó.

En ese sentido, sostuvo que la propuesta gubernamental busca modificar la estructura de administración pública y acercar los servicios estatales a las regiones.

“Estamos reorganizando el Estado, no solo distribuyendo dinero”, enfatizó.

El 1% es solo el primer paso, según Gálvez

El portavoz presidencial defendió la propuesta inicial del 1% de coparticipación tributaria y aseguró que no representa el porcentaje definitivo que recibirán las gobernaciones.

Explicó que el Gobierno pretende aumentar progresivamente la participación departamental hasta alcanzar un 15% hacia 2031, como parte de la implementación del modelo 50/50.

“Ese 1% que se sumará a ese 25% que ya tienen las regiones irá incrementándose paulatinamente y tenemos que aplicar el 50/50”, sostuvo.

Gálvez recordó que actualmente, según la distribución que explicó durante la entrevista, el Gobierno central administra el 75% de los recursos provenientes de los tributos nacionales considerados, mientras el 25% corresponde a municipios y universidades públicas.

La propuesta incorpora una participación para las gobernaciones sin reducir las asignaciones existentes de municipios y universidades.

Responde al rechazo de Santa Cruz

Consultado sobre la posición del gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, quien rechazó el 1% y planteó comenzar con un porcentaje mayor, Gálvez sostuvo que el Gobierno y las regiones comparten el objetivo de avanzar hacia la descentralización, aunque mantienen diferencias sobre el ritmo de implementación.

“Es una decisión del Gobierno central implementar las políticas del 50/50. Es la decisión de este Gobierno clausurar el centralismo. Estamos del mismo lado”, afirmó.

Agregó que el desacuerdo debe resolverse mediante negociaciones sobre los porcentajes, plazos y responsabilidades.

“Lo que tenemos que ponernos de acuerdo es en el ritmo y en la aplicación de los fondos”, manifestó.

Finalmente, ratificó que el Gobierno continuará impulsando el modelo 50/50 y buscará acuerdos con las gobernaciones para definir tanto la distribución de recursos como las nuevas competencias.

“Tenemos que implementar el 50/50, lo vamos a hacer, pero es un proceso. Este es el primer paso solamente”, concluyó.


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