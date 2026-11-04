Camila Flores y Kate Peruccy se enfrentan en el inicio de una nueva semana de competencia

Este martes 3 de noviembre, La Gran Batalla, de Red Uno, abre una nueva semana de competencia con dos figuras del entretenimiento boliviano que buscarán demostrar su talento y evolución artística.

Se trata de Camila Flores y la Academia The Royal Dance, quienes compartirán escenario con Kate Peruccy y Academy Crew, en una gala que promete coreografías, energía y momentos de alta tensión.

Ambos equipos tendrán el desafío de impresionar a los jueces y al público, además de demostrar que cuentan con las habilidades necesarias para seguir avanzando en el programa.

La nueva jornada llega después de la emotiva eliminación de Guery Sandoval y la Academia Artística CCM, quienes abandonaron la competencia durante la gala del lunes.

La decisión estuvo en manos de los propios participantes y terminó con una ajustada votación de cuatro contra tres, dejando a Guery fuera del programa y permitiendo que Nahuel Vidaurre y la Academia Baila Conmigo continúen en carrera.

Este resultado recordó a los competidores que ningún equipo tiene asegurada su permanencia y que cada presentación puede ser determinante.

Camila Flores llegará al escenario acompañada de la Academia The Royal Dance, con el objetivo de demostrar su crecimiento y sorprender con una propuesta artística que consiga captar la atención del jurado.

Por su parte, Kate Peruccy y Academy Crew tendrán el mismo desafío: demostrar todo su potencial y presentar una coreografía que deje huella en el escenario.

Con una competencia cada vez más exigente, las participantes deberán aprovechar cada oportunidad para convencer al jurado de que merecen seguir avanzando.

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