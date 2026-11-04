¡Tito Larenti cuestionó la coreografía! Camila Flores abrió la semana de La Gran Batalla

La competencia volvió a encenderse en el escenario de La Gran Batalla, donde los equipos deberán demostrar su creatividad, talento y capacidad de interpretación para evitar caer en la temida gala de eliminación.

Esta semana, el programa presenta la temática One Hit Wonder, una expresión utilizada para identificar a artistas o agrupaciones recordados principalmente por una canción que alcanzó gran popularidad.

Pero esa no fue la única novedad. En esta oportunidad, los jueces otorgarán puntuaciones a las presentaciones y Tito Larenti tendrá el voto secreto, que será revelado el viernes.

Al finalizar la semana, los dos equipos con menor puntuación quedarán nominados a la gala de eliminación.

La primera presentación de este martes estuvo a cargo de Camila Flores y la Academia The Royal Dance, quienes apostaron por una interpretación de Linda Perry, reconocida por su participación en la agrupación 4 Non Blondes.

El equipo llevó al escenario una propuesta inspirada en el éxito musical “What's Up?”, combinando actuación, gesticulación, sincronización de labios y movimientos coreográficos.

La primera en evaluar la presentación fue Elka Meyer, quien destacó que la coreografía se ajustó al carácter tranquilo de la canción.

“La verdad que particularmente es una canción tan tranquila y me pareció adecuado lo que hicieron y los pasos”, manifestó.

Sin embargo, señaló que no se trató de una presentación que generara un gran impacto visual.

“No es que uno diga 'oh, guau', pero estuvo adecuada a la presentación”, comentó.

Por su parte, Gabriela Zegarra reconoció el esfuerzo del equipo por construir una propuesta artística a partir de las características de la canción.

“Se jugaron con la coreografía, me gustó al principio la parte rápida”, señaló.

La jueza también destacó el cierre de la presentación y la manera en que Camila interpretó al personaje.

“Me gustó, vocalizaste bien”, afirmó, resaltando el trabajo de sincronización y expresión durante la actuación.

Quimey del Río tuvo una valoración más crítica sobre el impacto general de la puesta en escena.

“La puesta en escena no me mató, pero siento que estaba acorde a la vibra de la canción”, manifestó.

El juez reconoció que Camila incorporó elementos adecuados para representar a Linda Perry, especialmente en los gestos y la interpretación.

“Estabas haciendo bien la gesticulación, el lip sync lo vi bien, se puede mejorar con práctica”, observó.

La evaluación de Tito Larenti puso especial atención en la construcción coreográfica del equipo. El juez reconoció que Camila consiguió interpretar al personaje y mostrar expresiones acordes con la canción.

“Camila, me gustó cómo construiste el personaje, y el tema del lip sync y las expresiones no estuvo mal”, señaló.

Sin embargo, cuestionó que la academia no aprovechara mayores recursos para enriquecer el espectáculo.

“Lo que yo vi es que no me gustó mucho la coreografía dentro de la canción, la actuación quedó ahí, no hubo mucho más”, manifestó.

Larenti recordó que los profesores y bailarines también tienen la responsabilidad de aportar creatividad a las presentaciones.

Después de escuchar las observaciones, Camila Flores agradeció la sinceridad del jurado y reconoció que existen detalles que deberán seguir trabajando.

“Agradecemos la honestidad, probablemente hay que pulir, pero vamos a mejorar”, expresó.

La participante también aseguró que estudió al personaje y que, pese a las críticas, se siente satisfecha con el trabajo presentado.