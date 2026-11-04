Velasco: "Hay que quitarles poder a los políticos y dárselo a la gente"

En las afueras de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, protagonizó un encuentro con estudiantes donde se refirió al modelo estatal vigente.

Ante la mirada de la juventud paceña, la autoridad señaló que "es absolutamente triste, no puede ser que estén cerrando las empresas privadas icónicas y no estén cerrando las empresas estatales deficitarias".

Profundizando en su diagnóstico sobre la economía nacional, el líder cruceño denunció que gran parte de las empresas públicas generan pérdidas millonarias anuales que ahogan a las regiones.

En esa línea, remarcó ante los presentes que “de las 67 empresas estatales, 64 dan pérdidas. Son 3.600 millones de bolivianos por año. Y después dicen que no hay dinero para las regiones".

El gobernador cuestionó además la desproporción en la distribución del erario nacional frente a los gobiernos subnacionales electos.

Para ilustrar esta problemática, enfatizó preguntando "¿cómo puede ser que un viceministerio, un viceministerio, que lo pusieron a dedo, maneje cinco veces más presupuesto que la gobernación, por ejemplo, de Oruro?".

Para concluir, convocó a la ciudadanía con un mensaje enfático, señalando que "yo lo que quiero es hacer una causa nacional para que me ayuden los jóvenes a quitarle poder a los políticos para dárselo a la gente, a los jóvenes".