FFAA activan investigación y seguimiento tras detención de dos militares bolivianos en Chile

En el marco de una operación anticontrabando desarrollada en el Salar de Coipasa, Carabineros de Chile detuvieron al teniente Ayrton M. M. y al subteniente Jhordi Ch. H.

En este sentido, el comandante general de las Fuerzas Armadas, general Víctor Hugo Balderrama, respaldó el accionar del personal desplegado al sostener que “ellos estaban cumpliendo una misión debidamente documentada, con una orden de operaciones adecuada”.

El incidente involucró a efectivos de la Fuerza de Tarea Guayas en el sector fronterizo de Boca del Sapo durante la jornada previa.

Respecto a las acciones tomadas para esclarecer los hechos, el general Balderrama puntualizó que “se está realizando todo el seguimiento respectivo y el proceso de investigación, a partir de un sumario informativo”.

La comunicación oficial con la comisaría de Colchane confirmó que ambos militares permanecen custodiados a la espera de su audiencia virtual.

Sobre las gestiones diplomáticas en curso, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, afirmó que ha hecho una comunicación al Ministro de Defensa de Chile, “si bien esto es un tema de los Carabineros, estoy esperando una respuesta en ese sentido”.

Gestiones diplomáticas y seguimiento militar

A fin de coordinar antecedentes interinstitucionales, el titular de Defensa recordó antecedentes similares en la zona limítrofe.

Respecto a la resolución del caso, el ministro Justiniano añadió que “ya esto ustedes vieron, ya hubo un suceso similar meses atrás, y todo terminó bien, espero que esto termine bien, sujeto a las aclaraciones que hemos dado, y que tendrán que ver también las autoridades en el país vecino”.

De acuerdo a la comunicación publicada mediante sus redes sociales, el Ministerio de Defensa destaca que mantiene una estrecha coordinación con el mando militar para velar por los derechos de los oficiales involucrados.

Las autoridades bolivianas prevén continuar con los canales institucionales abiertos para resolver la situación procesal de ambos efectivos en territorio chileno.