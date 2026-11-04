¡Kate Peruccy brilló con 7 puntos! Academy Crew recibe elogios en La Gran Batalla

La noche de este martes continuó llena de música, talento y emociones en La Gran Batalla, el reality de Red Uno que inició una nueva semana de competencia bajo la temática One Hit Wonder, dedicada a artistas y agrupaciones recordados principalmente por un gran éxito musical.

Después de la presentación de Camila Flores y The Royal Dance, llegó el turno de Kate Peruccy y Academy Crew, quienes apostaron por la nostalgia y el estilo de los años 80 para conquistar a los jueces.

Kate asumió el desafío de interpretar a Claudie Fritsch-Mentrop, conocida artísticamente como Desireless, al ritmo de su emblemática canción “Voyage, Voyage”.

El primero en destacar algunos aspectos de la presentación fue Tito Larenti, quien valoró el trabajo del equipo y el movimiento de los elementos utilizados durante la coreografía.

“El equipo me gustó, se ve el movimiento de los elementos”, expresó.

Sin embargo, el juez lanzó una advertencia al profesor de la academia, a quien pidió mayor innovación en las próximas presentaciones.

“Al profe, no empiece a reciclar, traiga cosas nuevas, no empecemos a girar en base a lo mismo siempre, anímese a jugar”, manifestó.

Larenti aclaró que disfrutó la presentación, pero insistió en la necesidad de mostrar propuestas diferentes.

Uno de los comentarios más positivos llegó de Quimey del Río, quien destacó la ambientación y la sencillez de la propuesta artística.

“A mí me gustó la puesta en escena, me transportaron a la época”, afirmó.

El juez consideró que no fue necesario recurrir a una escenografía excesiva para transmitir la esencia de la canción y del personaje.

“Me gustó la sencillez de la puesta en escena, Kate, tu actitud iba de acuerdo al personaje”, expresó.

No obstante, coincidió con Tito Larenti en que existieron momentos en los que Kate se retrasó durante el lip sync.

Por su parte, Gabriela Zegarra reconoció el esfuerzo de Kate para representar a Desireless y reflejar la actitud de la artista.

“Kate, siento que estudiaste al artista, estabas metida en el personaje”, manifestó.

La jueza coincidió con sus compañeros en las observaciones relacionadas con la sincronización de labios.

“Aunque coincido con el lip sync, había momentos que no llegaba”, señaló.

Elka Meyer resaltó la elección de movimientos que ayudaron a recrear el estilo musical y visual de la época.

“Trajeron pasos de la época y hacían ir con la onda”, comentó.

Aunque consideró que el equipo todavía debe trabajar en la precisión de sus movimientos, reconoció avances en su desempeño.

“En tema de ejecución sigan trabajando, están avanzando”, manifestó.

Después de escuchar las devoluciones del jurado, llegó el momento de conocer la puntuación parcial.

Kate Peruccy y Academy Crew obtuvieron 7 puntos, una calificación que los colocó por encima de los 5,7 obtenidos por Camila Flores y The Royal Dance durante la primera presentación de la noche.