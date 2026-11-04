Familias piden ayuda para encontrar a sus perritos perdidos en La Paz y El Alto

Seis familias buscan a sus mascotas desaparecidas en las ciudades de La Paz y El Alto y apelan a la solidaridad de la población para encontrarlas. Los perritos se extraviaron en distintos puntos, entre ellos Villa Fátima, Villa Armonía, Sencata, Alto Achumani y varias zonas de El Alto.

Estos son sus nombres y las características que pueden ayudar a identificarlos:

Cookie, desaparecida en Villa Fátima

Cookie es una perrita de nueve años que se perdió el 31 de octubre en inmediaciones del colegio Hernando Siles, en la zona de Villa Fátima. Llevaba una correa roja y un bozal con forma de pato colgado del cuello.

Max, extraviado en Villa Armonía

Max desapareció el 1 de noviembre, luego de salir de su domicilio en la zona de Villa Armonía. Tiene pelaje dorado y una apariencia amigable. Su familia ofrece una buena gratificación a quien brinde información sobre su ubicación.

Zumi, perdida cerca del puente de Senkata

Zumi es una perrita de color blanco que se extravió el 2 de noviembre en inmediaciones del puente de Senkata, en la ciudad de El Alto. Al momento de desaparecer no llevaba ropa y tenía el pelaje recién cortado.

Patuke, desaparecido en Alto Achumani

Patuke es un perrito de color blanco con manchas cafés, orejas largas de color marrón y pelaje corto. Se perdió en la zona de Alto Achumani, cerca de la calle 5.

Back, perdido en la zona Ballivian

Back es un perro macho de pelaje blanco con manchas cafés. Desapareció el 27 de octubre en la zona Ballivian, en El Alto. Sus familiares ofrecen una recompensa de Bs 500 a quien ayude a encontrarlo.

Mylo, desaparecido en El Alto

Mylo se perdió el 29 de septiembre por inmediaciones de la avenida Cívica y Arica, calle 5, Tejada Triangular y calle 4B. Es de tamaño mediano, tiene pelaje café con negro en el lomo, pecho y patas blancas, además de orejas largas.

Una familia también busca a Chetos

A estos casos se suma la búsqueda de Chetos, una mascota muy querida por la familia Ledesma, que pide la colaboración de los vecinos y de la población paceña para dar con su paradero.

Alexandra Ledesma explicó que Chetos es un miembro importante de su hogar y pidió que cualquier persona que lo haya visto o que lo tenga bajo resguardo se comunique con la familia.

“Por favor, paceños, apelamos a su solidaridad, sabemos lo buenos que somos, estoy segura que alguno de los vecinos, alguna de las personas lo ha podido ver o lo ha podido encontrar y si es así, por favor, estamos atentos a su llamado”, manifestó.

Quienes tengan información sobre Chetos pueden comunicarse al 725-71980. La familia espera recibir noticias y confía en que su mascota pueda regresar a casa.

Las personas que puedan ayudar a encontrar a Cookie, Max, Zumi, Patuke, Back y Mylo también pueden comunicarse al número 772-11113.