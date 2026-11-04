“Tolerancia cero a la corrupción”: inauguran nuevas instalaciones de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz inauguró sus nuevas instalaciones en un acto que reunió a autoridades del Ministerio Público y representantes de instituciones departamentales y municipales. Durante la ceremonia, el fiscal general del Estado interino de Bolivia, José Armando Urioste Viera, pidió a los funcionarios asumir un compromiso firme en la lucha contra la corrupción.

“Les pido el compromiso de que nuestro emblema es tolerancia cero a la corrupción”, manifestó Urioste Viera, al destacar la importancia de mantener una conducta transparente y responsable en el ejercicio de las funciones fiscales.

El acto contó con la participación del fiscal departamental de Santa Cruz, Jimmy López; el alcalde Manuel Saavedra; el gobernador Juan Pablo Velasco, además de otras autoridades que acompañaron la apertura de las nuevas dependencias del Ministerio Público.

Fiscalía inaugura nuevas instalaciones en Santa Cruz. FOTO: Rubén Velarde/Red Uno.

Durante su intervención, López señaló que la inauguración representa un avance para el fortalecimiento institucional, pero también implica el desafío de mejorar la atención que reciben los ciudadanos cuando acuden a la Fiscalía.

“La apertura de estas oficinas representa un avance en el fortalecimiento institucional del Ministerio Público y, al mismo tiempo, nos plantea una responsabilidad: ofrecer un mejor servicio, más eficiente, accesible y comprometido con las necesidades de la población, y eso es precisamente lo que durante este largo tiempo se extrañó”, señaló.

El fiscal departamental remarcó que detrás de cada denuncia e investigación existen personas que esperan respuestas y que necesitan recibir un trato respetuoso, además de información clara sobre sus casos.

“Debemos recordar que detrás de cada denuncia, de cada investigación, actuación fiscal, existen personas que esperan una respuesta de la justicia. Ciudadanos que merecen ser escuchados, atendidos con respeto y recibir información clara y oportuna, por ello, estas nuevas instalaciones no deben representar únicamente una mejora en nuestra infraestructura, sino una oportunidad para fortalecer nuestra forma de trabajar y la calidad del servicio que brindamos”, agregó.