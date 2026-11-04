¿En qué casos puedes perder parte de tu garantía de alquiler? Estas son las situaciones

La garantía que se entrega al alquilar una vivienda no puede convertirse en un cobro arbitrario por parte del propietario. Su retención debe responder a obligaciones pendientes o daños ocasionados en el inmueble, y los descuentos tienen que estar debidamente justificados.

El abogado Gonzalo Zambrana explicó que existen tres situaciones principales en las que puede utilizarse ese dinero: el impago de alquileres, las cuentas pendientes de servicios básicos y los daños que el inquilino haya causado durante su permanencia en la vivienda.

“En este caso sí corresponde que se tenga que descontar, pero racionalmente, ¿no? Legítimamente los descuentos”, señaló el abogado, quien remarcó que “No puede abusarse de la garantía”.

1. Daños ocasionados en el inmueble

Si el inquilino rompe un vidrio, daña una ducha, deteriora grifos o deja paredes manchadas, el propietario puede descontar de la garantía el costo de las reparaciones que correspondan.

Sin embargo, el monto debe guardar relación con el daño ocasionado. Por ejemplo, si reemplazar un vidrio cuesta Bs 200, no corresponde retener una cantidad mayor sin una justificación válida.

Zambrana también explicó que, si existe desacuerdo sobre quién debe realizar la reparación o cuánto debe costar, las partes pueden buscar una solución mediante la conciliación.

2. Alquileres y servicios básicos pendientes

La garantía también puede cubrir mensualidades de alquiler que no fueron pagadas y cuentas pendientes de agua, luz o gas.

Por ello, antes de devolver el inmueble, es importante verificar que no existan deudas por estos conceptos y que las condiciones de entrega estén claras entre ambas partes.

3. Cuando los daños superan el monto de la garantía

Puede ocurrir que el costo de las reparaciones sea mayor al dinero entregado como garantía. En ese caso, el propietario puede solicitar al inquilino que cubra la diferencia, siempre que los daños y los gastos estén justificados.

El abogado puso como ejemplo una garantía de Bs 400 frente a reparaciones que alcanzan los Bs 700. En esa situación, el inquilino tendría que cubrir los Bs 300 restantes si se establece que los daños fueron ocasionados durante su permanencia.

4. Si el inquilino abandona el inmueble antes de cumplir el contrato

La salida anticipada también puede generar conflictos. Según Zambrana, debe revisarse lo establecido en el contrato, porque podría existir una cláusula que contemple consecuencias por incumplir el plazo de permanencia.

Si el inquilino se retira sin aviso y deja la habitación en mal estado, el propietario puede plantear el uso de la garantía para cubrir los perjuicios, de acuerdo con las condiciones pactadas y las obligaciones pendientes.

¿Qué pasa si no quieren devolverte la garantía?

Cuando el propietario y el inquilino no llegan a un acuerdo sobre los descuentos o la devolución del dinero, pueden recurrir a una instancia de conciliación. Si se identifica una actuación maliciosa y corresponde acudir a la vía judicial, el proceso podría incluir la devolución de la garantía y, eventualmente, el pago de daños y perjuicios, además de costos y costas.

Zambrana recordó que las obligaciones también alcanzan a los herederos cuando el propietario fallece: al asumir la herencia, reciben tanto los derechos como las obligaciones pendientes del titular.