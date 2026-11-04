¿Qué implica el 1% de coparticipación tributaria? Oliva explica el alcance de la propuesta

El viceministro de Autonomías, Adrián Oliva, aclaró que la propuesta de coparticipación tributaria del 1% no implica generar nuevos recursos, sino redistribuir parte de los ingresos que actualmente recauda el Estado.

“No estamos hablando de nuevos recursos para poder disponer de esos nuevos recursos de una forma totalmente discrecional o abierta. Estamos hablando de los recursos que actualmente se recaudan”, explicó al referirse al planteamiento presentado a las gobernaciones, siete de las cuales expresaron su rechazo.

La autoridad señaló que la discusión sobre la distribución de los ingresos debe estar vinculada a las competencias que asumirán los gobiernos departamentales, de manera que la transferencia de dinero también implique nuevas responsabilidades.

“Y si la plata sale de un lugar y va a otro, también tienen que ir las responsabilidades que se asumen con esos recursos”, sostuvo.

Redistribución de recursos y nuevas competencias

Oliva explicó que el debate debe considerar el destino actual de la recaudación tributaria, que financia obligaciones del nivel central, como el pago de salarios de maestros, médicos, policías y efectivos de las Fuerzas Armadas, además de las transferencias a municipios y universidades.

En ese sentido, indicó que el Gobierno busca discutir qué responsabilidades podrían pasar a las gobernaciones junto con los recursos correspondientes.

La propuesta forma parte de la agenda del 50-50, que plantea modificar la distribución de los ingresos y las competencias entre los distintos niveles del Estado.

El diálogo continuará con las gobernaciones

Pese al rechazo de siete gobiernos departamentales, Oliva afirmó que las conversaciones seguirán para alcanzar acuerdos sobre el planteamiento y las medidas complementarias.

“Estoy absolutamente convencido de que vamos a ir poco a poco entendiéndonos y llegando a acuerdos porque esa es la única forma de avanzar”, manifestó.