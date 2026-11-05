El dólar oficial continúa a la baja este jueves 5 de noviembre en Bolivia

La cotización oficial de la moneda estadounidense registra una nueva disminución este jueves 5 de noviembre, acumulando tres jornadas consecutivas de descenso.
04/11/2026 23:38
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El dólar oficial se cotiza en Bs 12,00 este jueves 5 de noviembre, registrando una disminución de seis centavos respecto a la jornada anterior, cuando se encontraba en Bs 12,06, según los datos del Banco Central de Bolivia (BCB).
Con esta nueva variación, la moneda estadounidense continúa con su tendencia a la baja, después de haber superado la barrera de los Bs 12 a finales de octubre.
Así se cotizó el dólar oficial en los últimos días:
Lunes 2 y martes 3 de noviembre: Bs 12,09.
Miércoles 4 de noviembre: Bs 12,06.
Jueves 5 de noviembre: Bs 12,00.
El comportamiento de la moneda estadounidense se enmarca en el esquema de tipo de cambio flexible aplicado por el BCB desde finales de junio, que permite ajustes en la cotización oficial.
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