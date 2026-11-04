Presupuesto 2027 destina Bs 14.062 millones a bonos y programas de protección social

El Presupuesto General del Estado (PGE) 2027 contempla Bs 14.062 millones para financiar el esquema de protección social y garantizar la continuidad de programas como el Bono Juana Azurduy, la Renta Dignidad, el Subsidio Universal Prenatal por la Vida y el Sistema Único de Salud, informó el viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Fernando Jiménez.

La autoridad explicó que estos recursos están destinados a atender a las poblaciones más vulnerables y detalló la cantidad de beneficiarios prevista para cada programa.

Más de 4 millones de beneficiarios de bonos

De acuerdo con las proyecciones presentadas por Jiménez, el presupuesto contempla la atención de:

Bono Juana Azurduy: 233.000 beneficiarios.

Renta Dignidad: 1.343.000 beneficiarios.

Subsidio Universal Prenatal por la Vida: 67.650 beneficiarios.

Bono mensual para personas con discapacidad: 62.800 beneficiarios.

Bono PP2: 2.528.000 beneficiarios.

Bono anual de indigencia: 7.700 beneficiarios.

Además, se prevé continuar con la atención del Sistema Único de Salud.

“En el presupuesto 2027 se están contemplando Bs. 14.062 millones para atender todo el esquema de protección social, precisamente para las poblaciones más vulnerables”, señaló el viceministro.

Gobernaciones recibirán un incremento del 62%

Jiménez también informó que el PGE 2027 prevé un aumento del 19% en los techos presupuestarios destinados a entidades territoriales autónomas y universidades, aunque el incremento varía según el nivel de gobierno.

En el caso de los gobiernos autónomos departamentales y regionales, los recursos pasarán de Bs 4.338 millones, correspondientes al presupuesto vigente de 2026, a Bs 7.016 millones en 2027. Esto representa un incremento del 62%.

Para los gobiernos municipales e indígenas originarios campesinos, el presupuesto subirá de Bs 12.838 millones a Bs 14.052 millones, equivalente a un aumento del 9%.

Las universidades públicas también tendrán un incremento del 5%, al pasar de Bs 4.755 millones a Bs 5.008 millones.

Más de 9.600 nuevos ítems para sectores públicos

El presupuesto contempla nuevos ítems para atender el crecimiento vegetativo de los sectores de salud, educación, Policía y Fuerzas Armadas.

La distribución anunciada es la siguiente:

Salud: 2.704 ítems.

Educación: 4.840 ítems.

Policía: 1.544 ítems.

Fuerzas Armadas: 610 ítems.

El Viceministro precisó que el 95% de los recursos del Tesoro General de la Nación destinados al pago de salarios se concentra en estos cuatro sectores.

La subvención a los carburantes está presupuestada

Consultado sobre los combustibles, Jiménez confirmó que el PGE 2027 incluye una partida para la subvención a los hidrocarburos, debido a que este beneficio continúa vigente.

“Por práctica presupuestaria, como en este minuto el subsidio a los hidrocarburos está vigente, nosotros sí o sí tenemos que presupuestar ese monto para el presupuesto 2027”, explicó.

El proyecto de presupuesto contempla así recursos para protección social, transferencias a gobiernos subnacionales y universidades, servicios públicos y subvención a los hidrocarburos.