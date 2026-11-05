¿Tienes un terreno, pero no dinero para construir? Así puedes acceder a una vivienda social

Tener un terreno propio, pero no disponer del dinero necesario para construir una casa es una realidad que enfrentan muchas familias bolivianas. Para quienes se encuentran en esta situación, la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) cuenta con el programa Vivienda Nueva, una alternativa que busca facilitar el acceso a un hogar digno mediante la construcción de una vivienda en el lote del beneficiario.

Esta modalidad está destinada a familias de las áreas urbanas y rurales que no cuentan con una casa propia, pero sí tienen un terreno donde puede ejecutarse el proyecto habitacional. Entre los posibles beneficiarios están las personas que viven en alquiler, ocupan una vivienda prestada o comparten espacios con sus padres o suegros por no tener una casa independiente.

De acuerdo con la información institucional de AEVivienda, el programa contempla la construcción de una vivienda nueva en el terreno del solicitante. Sin embargo, contar con un lote no garantiza automáticamente el acceso al beneficio, ya que la entidad debe verificar las condiciones del postulante y la documentación correspondiente.

¿Quiénes pueden acceder al programa?

Entre los requisitos básicos publicados por AEVivienda para la modalidad de Vivienda Nueva se encuentran:

Ser boliviano o boliviana y tener más de 18 años .

Demostrar el derecho propietario de un solo lote de terreno.

No haber recibido anteriormente beneficios de programas estatales de vivienda.

La institución también puede solicitar otros documentos y condiciones después de realizar la socialización de los programas y proyectos habitacionales.

La evaluación contempla las características del terreno, la situación de la familia y las condiciones para ejecutar la construcción. Además, dependiendo del proyecto, puede establecerse un aporte propio del beneficiario, por lo que es importante consultar si se requiere una contribución económica, materiales o mano de obra.

¿Cómo iniciar el trámite?

Las personas interesadas deben acudir a las oficinas de la Agencia Estatal de Vivienda de su departamento para solicitar información sobre los proyectos disponibles y conocer el procedimiento de postulación.

Es recomendable tener a disposición la cédula de identidad y los documentos que acrediten el derecho propietario del terreno. Posteriormente, el personal de la institución informará sobre los requisitos adicionales y la evaluación necesaria para determinar si la familia puede acceder al programa.

AEVivienda también dispone de la línea gratuita 800-10-2373 para consultas a nivel nacional.

¿Hay una fecha límite para postular?

La Agencia Estatal de Vivienda informó que no existe una fecha límite única a nivel nacional para presentar solicitudes. No obstante, el acceso depende de los proyectos habilitados, la disponibilidad presupuestaria y las condiciones establecidas para cada intervención.

Por ello, las familias que tienen un terreno, pero no cuentan con los recursos para construir, pueden acercarse a la institución para conocer si su municipio está contemplado en algún proyecto de Vivienda Nueva y cuáles son las condiciones para ser beneficiarias.

La información sobre los programas también está disponible en el sitio web oficial: www.aevivienda.gob.bo.