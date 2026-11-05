“Las maletas tenían marihuana”: Exjuez Zeballos señala que la mercadería estaba protegida por Mariaca

El exfiscal Hebert Zeballos rompió el silencio en medio de la controversia por la incautación de un cargamento de marihuana que derivó en su destitución y posterior investigación penal en el país.

"Lo conocemos a Romer Saucedo, no porque seamos grandes amigos, y ella evidentemente también lo conoce (Laura Rojas, exdiputada). Me dijo de que esa mercadería que también ella desconocía, que era marihuana, era de un tal ‘Alemán’, alias ‘Alemán’, que supuestamente era Romer Saucedo Gómez. A lo que le dije, y lo sostengo ahora, lo dudo mucho que el famoso ‘Alemán’ sea Romer Saucedo", aseveró Zeballos para esclarecer el origen del ilícito.

Asimismo, puso en duda la conducta de la alta autoridad al agregar que "¿qué puedo esperar de una ex autoridad que llegó a ser fiscal general y daba protección a los narcotraficantes? Desconozco que alias el famoso ‘Alemán’ sea Romer. Lo que sí yo puedo dar fe es que cuando hablé a esa persona, me dijo que no me preocupara, porque esas maletas venían con cobertura del señor Roger Mariaca" además agrego que Mariaca protegía la mercadería.

"Y salieron, aquí me ven, con un pre-infarto, sin mi cargo, mellado en mi dignidad, mi familia, perseguida, atormentada, hostigada, acoquinada, y pido a las autoridades que con esta declaración que voy a hacer, protección, sobre todo para mi familia", manifestó la exautoridad visiblemente afectada ante los medios.

"Señores autoridades, señor ministro de gobierno, señor presidente de este Estado multinacional de Bolivia, en sus manos está la seguridad de mis hijas, mis padres, mis hermanos y mis seres queridos", enfatizó la exautoridad del Estado.