Allanan inmuebles presuntamente vinculados a Roger Mariaca en Santa Cruz

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y fiscales ingresaron a un condominio ubicado en el tercer anillo de Santa Cruz, dentro de las investigaciones del denominado caso Roma.

La intervención apunta a inmuebles presumiblemente vinculados al exfiscal General del Estado, Roger Mariaca, quien permanece detenido mientras se esclarecen supuestos actos ilícitos.

Las fuerzas de seguridad mantienen un despliegue coordinado en múltiples puntos estratégicos de la capital cruceña para ejecutar los mandamientos correspondientes.

Se aguarda un reporte oficial del Ministerio Público que precise el uso de las instalaciones intervenidas y el resultado de las pesquisas realizadas en el lugar.