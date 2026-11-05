Continúa la investigación por la muerte de un hombre baleado durante la madrugada en el municipio de Quillacollo. La Policía Boliviana presentó el informe técnico oficial del caso. Las autoridades confirmaron que la víctima es un ciudadano de nacionalidad brasileña de entre 35 y 40 años, quien fue atacado a traición por la espalda.

Según las pericias desarrolladas en el lugar de los hechos, los agresores dispararon de manera directa hacia la cabeza del hombre, causándole lesiones letales a la altura de la nuca.

Recolección de evidencias

El comandante departamental de la Policía, Henry Ontiveros, detalló que el personal especializado realizó el levantamiento del cadáver y la recolección de indicios balísticos en la escena del crimen.

"Se realizó el levantamiento legal de un cadáver de sexo masculino que presentaba lesiones penetrantes en la región de la nuca, presuntamente producidas por arma de fuego. En el lugar se colectaron cinco vainas servidas y fragmentos de proyectil, posiblemente de 9 milímetros. La probable causa de la muerte sería traumatismo craneoencefálico grave por impacto de arma de fuego", explicó Ontiveros.

Ante la gravedad del acontecimiento, las unidades policiales activaron de inmediato los protocolos de emergencia para cercar la zona e intentar dar con los responsables.

"Una vez que el comando departamental tiene conocimiento de un hecho de esta magnitud, se activa el correspondiente 'Plan Z' para que las unidades policiales de patrulla y prevención comiencen la búsqueda de cualquier sospechoso", indicó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Rolando Vera.

Sin identificación oficial

Hasta el momento, las autoridades no han logrado determinar el nombre ni la identidad completa del fallecido, por lo que su cuerpo permanece en dependencias forenses a la espera de ser reclamado o identificado mediante cotejos dactilares y cooperación internacional.

El caso ya fue puesto en conocimiento del Ministerio Público. Entre las diligencias en curso se contempla el análisis de las cámaras de seguridad del sector y la toma de declaraciones a posibles testigos para esclarecer los móviles del crimen e identificar a los autores del brutal asesinato.