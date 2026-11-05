Diputados instalan sesión para posesionar directiva en medio de cuestionamientos

La Cámara de Diputados instaló este jueves 5 de noviembre una sesión en el hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en La Paz, con el objetivo de posesionar a la nueva directiva, encabezada por Roberto Castro, cuya reelección fue anunciada durante una conflictiva sesión realizada el pasado viernes.

El hemiciclo se encontraba prácticamente lleno, mientras que los palcos superiores también registraban una importante presencia de personas, entre ellas funcionarios de la Asamblea.

Solicitud de reconsideración fue retirada

Durante el inicio de la sesión se dio lectura a la correspondencia recibida, entre la que figuraba una solicitud presentada por el diputado Rolando Pacheco, de Alianza Popular, para reconsiderar el procedimiento mediante el cual se eligió a la directiva.

Sin embargo, según el reporte desde el hemiciclo, posteriormente se leyó una segunda carta del legislador mediante la cual retiró su solicitud de reconsideración.

Esta situación se conoció mientras los parlamentarios avanzaban con los procedimientos previos a la posesión de las nuevas autoridades camarales.

Elección estuvo marcada por enfrentamientos

La controversia se originó el viernes 30 de octubre, cuando Roberto Castro anunció su reelección como presidente de la Cámara de Diputados para la legislatura 2026-2027, en medio de gritos, protestas y empujones.

Legisladores de diferentes fuerzas políticas cuestionaron el procedimiento y denunciaron que no se realizó una votación verificable.

Por su parte, el secretario general de la Cámara de Diputados, José Manuel Encinas, defendió este jueves la legalidad del procedimiento y aseguró que la elección contó con el respaldo de 66 legisladores, mediante una modalidad de votación por signos.

Directiva enfrenta un recurso constitucional

Las diputadas Lissa Claros, de Libre, y Claudia Herbas, de Alianza Popular, presentaron una acción de amparo constitucional contra la conformación de la directiva, al considerar que se vulneraron derechos de participación política durante la sesión del 30 de octubre.

Las legisladoras solicitaron que se deje sin efecto la elección cuestionada y se reponga el procedimiento con una votación verificable.

Se aguarda la posesión de las autoridades

Continuaba desarrollándose y se esperaba que en los siguientes minutos se procediera con la posesión de la directiva.

La instalación de esta sesión se produce en medio de posiciones enfrentadas sobre la validez de la elección, mientras continúa la controversia política y jurídica por la conducción de la Cámara Baja.