Arrestan a familiares de Romer Saucedo tras operativos en Santa Cruz y San Ignacio de Velasco

La investigación contra Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sumó nuevos operativos este jueves. La Policía Anticorrupción ejecutó cuatro allanamientos, tres en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra y uno en el municipio de San Ignacio de Velasco, donde fueron arrestados varios familiares de la autoridad judicial.

De acuerdo con los primeros datos, los procedimientos se realizaron en el marco de las investigaciones que siguen las autoridades contra Saucedo, sobre quien pesa una orden de aprehensión.

Hasta el momento, no se dieron a conocer oficialmente los nombres de las personas arrestadas ni el grado de parentesco que tienen con el presidente del TSJ.

Estos procedimientos se desarrollan mientras las autoridades continúan buscando a Saucedo, quien anunció el miércoles, mediante sus redes sociales, que salió del país. En su publicación, afirmó que su libertad y su vida estaban en peligro y denunció una supuesta persecución política en su contra.

“He salido sin tener procesos abiertos, pero sé que empezarán pronto”, manifestó el exmagistrado, quien también se declaró un “perseguido” por “cuestionar al poder político”.

Sin embargo, el fiscal general del Estado, José Armando Urioste, confirmó que existe una orden de aprehensión contra Saucedo, dentro de una investigación por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.

Urioste también explicó que las investigaciones continuarán, aunque actualmente se encuentran bajo reserva debido a la existencia de testigos protegidos.

“Van a proseguir las investigaciones, van a continuar su curso, en el momento están declaradas en reserva por el tema de testigos protegidos, pero todo eso va a avanzar”, sostuvo.

Saucedo fue elegido magistrado del Tribunal Supremo de Justicia mediante voto popular en las elecciones judiciales de 2024, para una gestión de seis años. El pasado 15 de octubre presentó su renuncia a la presidencia de ese órgano judicial, que debe hacerse efectiva en enero de 2027. Sin embargo, aclaró que continuará como magistrado.