El asesinato de Olvis Melgar, de 40 años, cuyo cuerpo fue encontrado el lunes 2 de noviembre en inmediaciones del Cordón Ecológico de Santa Cruz de la Sierra, continúa generando controversia por las circunstancias del hecho y la posible relación laboral de la víctima con una autoridad del Gobierno.

Este jueves, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, se pronunció sobre el tema y rechazó públicamente que la víctima hubiera integrado el personal de seguridad de la autoridad gubernamental.

El ministro aseguró que es necesario dejar claramente establecida la posición del Ejecutivo frente a las publicaciones difundidas en los últimos días.

“Debemos dejar sentada la posición del Gobierno nacional. Desmentir contundentemente que la persona que fue encontrada asesinada en el Cordón Ecológico días atrás haya sido parte del cuerpo de seguridad del viceministro”, manifestó.

Oviedo fue enfático al rechazar esa versión.

“Eso es una mentira, totalmente falso”, aseguró.

Sus declaraciones se producen después de que circularan publicaciones que vinculaban a la víctima con el equipo de seguridad de Peter Maldonado.

Su padre, Vicente Melgar, aseguró que su hijo trabajaba como guardia de seguridad privada y residía en Santa Cruz.

El cuerpo de Melgar fue encontrado con heridas provocadas por disparos de arma de fuego en una zona cercana al río Piraí.

Junto a la víctima, los investigadores encontraron un cartel con un mensaje amenazante dirigido al viceministro Peter Maldonado, en el que se hacía referencia a una supuesta deuda.

La Policía señaló inicialmente que el asesinato podría haber sido ejecutado para enviar un mensaje de intimidación contra la autoridad.

El comandante general de la Policía, Adrián Álvarez, sostuvo que la víctima habría sido seleccionada al azar, como parte de una posible acción de grupos criminales.

La Fiscalía y la Policía continúan con las investigaciones para identificar a los responsables del asesinato, determinar el móvil del crimen y esclarecer el origen de los mensajes intimidatorios.