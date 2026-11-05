Gobierno presenta tres denuncias por presuntas irregularidades en proyectos de ENDE

El Gobierno presentó tres denuncias ante el Ministerio Público por presuntas irregularidades en los proyectos de ciclos combinados de las plantas termoeléctricas Entre Ríos, Del Sur y Warnes. Las investigaciones fueron impulsadas por la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), en coordinación con la Procuraduría General del Estado y el Viceministerio de Transparencia.

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, informó que las denuncias están relacionadas con la compra directa de turbinas de ciclo combinado, sin un proceso de licitación, y con posibles irregularidades en el manejo de los proyectos.

“Pero nosotros tenemos la obligación patriótica, demostrar aquellos actos irregulares que se ha descubierto”, manifestó la autoridad, quien aclaró que corresponde al Ministerio Público determinar las responsabilidades.

Deuda de Bs 8.307 millones con el Banco Central

El presidente ejecutivo de ENDE, Mario Larraín Saavedra, explicó que las investigaciones identificaron que los proyectos fueron ejecutados sin estudios técnicos y económicos previos que justificaran las inversiones y permitieran establecer cómo se recuperarían los recursos.

Larraín señaló que la situación financiera de la empresa se encuentra comprometida por los préstamos otorgados por el Banco Central de Bolivia y advirtió que las obligaciones deberán ser cubiertas con recursos que afectan al Estado.

“Entonces, después de hacer una investigación exhaustiva y detallada durante un año hemos hecho justamente coordinando con la Procuraduría y con nuestras autoridades de ir adelante y que ahora le toca la parte al Ministerio Público”, sostuvo.

El ejecutivo estimó que la deuda vinculada a estas inversiones alcanza alrededor de Bs 10.000 millones. Sin embargo, el informe presentado por la Procuraduría precisó que el saldo impago de los créditos del Banco Central destinados a los tres proyectos asciende a Bs 8.307 millones, equivalente al 86% de los recursos desembolsados. Según ese reporte, únicamente se habría pagado el 14%.

Identifican indicios de responsabilidad civil y penal

El procurador general del Estado, Hugo León Lafaye, informó que la institución se apersonó a las denuncias presentadas por ENDE para impulsar la investigación de los tres proyectos.

Según explicó, el análisis identificó presuntas irregularidades en la contratación de la empresa Siemens Energy y en la decisión de invertir en las plantas, al considerar que no existía respaldo técnico ni justificación suficiente para esas operaciones.

La autoridad señaló que se identificaron indicios de responsabilidad civil y penal, relacionados con los delitos de conducta antieconómica, previsto en el artículo 224 del Código Penal, e incumplimiento de deberes, establecido en el artículo 154.

“Por ello, considerando los componentes de cada proyecto, se han presentado tres denuncias, una por cada uno de ellos”, afirmó.

Solicitan medidas para evitar la transferencia de activos

El ministro Blanco indicó que también se solicitó la aplicación de medidas legales para evitar que las personas investigadas transfieran sus activos o salgan del país mientras avanza el proceso.

La autoridad remarcó que la presentación de las denuncias no implica que los señalados sean culpables y que esa determinación corresponde a las instancias judiciales competentes.

Las investigaciones quedaron en manos del Ministerio Público, que deberá establecer las circunstancias de las contrataciones, el destino de los recursos y las posibles responsabilidades en los proyectos termoeléctricos.