¿Estás preparado para una emergencia? Esto debe tener tu mochila de vida

En medio de las recomendaciones de preparación que comenzaron a difundirse con mayor fuerza en distintos países, una pregunta volvió a cobrar importancia: ¿tenemos en casa lo necesario para afrontar una emergencia durante los primeros tres días?

La llamada mochila de emergencias, también conocida como mochila de vida o kit de 72 horas, reúne artículos básicos para responder ante una situación que obligue a evacuar una vivienda o que interrumpa servicios esenciales, como el agua potable, la electricidad y las comunicaciones.

La finalidad es contar con recursos inmediatos mientras se recibe asistencia o se recupera cierta normalidad. No significa que una emergencia vaya a ocurrir pronto, sino que estar preparados puede reducir riesgos y facilitar la respuesta familiar.

¿Qué debe contener la mochila de emergencias?

Aunque las listas pueden variar según las recomendaciones de cada país, las necesidades del hogar y el tipo de amenaza, estos son algunos de los elementos esenciales:

1. Agua y alimentos

Agua potable suficiente para cada integrante de la familia. Como referencia inicial, se pueden considerar entre 2 y 3 litros por persona al día para beber, aunque las necesidades aumentan con el calor, la actividad física y otras circunstancias.

Alimentos no perecederos y fáciles de consumir, como barras energéticas, frutos secos, galletas y conservas.

Abrelatas manual, si se incluyen alimentos enlatados.

2. Botiquín y artículos de salud

Gasas, vendas, apósitos, antiséptico y material básico de primeros auxilios.

Medicamentos de uso habitual o tratamientos recetados.

Mascarillas, alcohol en gel y artículos de higiene personal.

Productos específicos para bebés, adultos mayores o personas con discapacidad.

Imagen captura RR.SS.

3. Comunicación e iluminación

Linterna, preferiblemente con pilas de repuesto.

Radio portátil a pilas o de carga manual, para recibir información si falla internet o la telefonía.

Batería externa para cargar el celular y cables compatibles.

Silbato para pedir ayuda en caso de quedar atrapado.

4. Documentos y dinero

Fotocopias o copias protegidas de documentos de identidad y otros papeles importantes.

Números telefónicos y contactos de emergencia anotados en papel.

Información médica relevante y pólizas de seguro, si corresponde.

Dinero en efectivo, preferiblemente en billetes y monedas de baja denominación.

5. Ropa y herramientas básicas

Una muda de ropa, prendas abrigadoras y ropa interior.

Impermeable o poncho para la lluvia.

Manta térmica.

Encendedor o fósforos protegidos de la humedad.

Navaja o herramienta multiuso, siempre que su transporte y uso sean seguros.

Mochila de emergencia.

6. Necesidades especiales y mascotas

La mochila debe adaptarse a las personas que integran el hogar. Si hay bebés, conviene incluir pañales, leche de fórmula y otros productos indispensables. Para adultos mayores o personas con discapacidad, deben considerarse sus medicamentos, ayudas técnicas y artículos de cuidado. Si hay mascotas, también se necesita alimento, agua, correa y elementos de identificación.

¿Por qué varios países recomiendan tenerla lista?

La preparación para emergencias tomó mayor visibilidad en distintos gobiernos, especialmente en Europa. El 3 de noviembre de 2026, la Comisión Europea presentó nuevas directrices para ayudar a la población a prepararse ante situaciones de crisis, con énfasis en la capacidad de cubrir necesidades esenciales durante las primeras 72 horas.

La iniciativa se enmarca en una estrategia de preparación de la Unión Europea que contempla riesgos diversos: fenómenos naturales, crisis climáticas, conflictos, amenazas cibernéticas y otras situaciones capaces de afectar el funcionamiento de la sociedad.

Entre las principales razones para promover estos kits están:

1. Desastres naturales y fenómenos climáticos

Sismos, inundaciones, incendios forestales, huracanes, tormentas y erupciones volcánicas pueden obligar a evacuar viviendas o dejar comunidades incomunicadas.

2. Interrupción de servicios básicos

Un apagón prolongado o daños en la infraestructura pueden afectar el suministro de agua, la electricidad, las comunicaciones, los cajeros automáticos y los medios de pago electrónicos.

3. Preparación mientras llega la asistencia

Las primeras horas de una emergencia pueden ser decisivas. Tener agua, alimentos, medicamentos y medios para mantenerse informado permite cubrir necesidades inmediatas mientras los equipos de respuesta atienden la situación.

4. Una población más preparada

La preparación ciudadana también ayuda a que las autoridades concentren sus esfuerzos en las personas que necesitan asistencia urgente, como pacientes, niños, adultos mayores y comunidades aisladas. La recomendación de la Unión Europea apunta precisamente a fortalecer esa capacidad de respuesta.