Ueno Bank: Allanan la lujosa residencia del empresario Miguel Vásquez

Agentes del Ministerio Público y de la Policía Nacional de Paraguay ejecutaron un operativo en la vivienda del empresario Miguel Vázquez, ubicada en el barrio La Piedad de la capital, tras el inicio del proceso de resolución financiera de la entidad, de acuerdo a lo que reporta el portal ABC Color.

El procedimiento se concreta pocas horas después de que el propio directivo de Ueno Bank y presidente del Grupo Vázquez decidiera entregarse formalmente ante las autoridades policiales ante la orden de detención dictada en su contra.

La incursión legal estuvo encabezada por un equipo de fiscales anticorrupción, quienes acudieron acompañados por peritos de Delitos Económicos y agentes especializados en investigación criminal.

Desde muy temprano, las fuerzas de seguridad establecieron un riguroso cordón perimetral para restringir el acceso a los alrededores de la propiedad e impedir el paso de la prensa.

Búsqueda de evidencia clave

El propósito central del registro radica en ubicar libros contables, actas, contratos de inversión y equipos de computación para reconstruir los movimientos financieros de la firma.

Los investigadores confirmaron que informarán los hallazgos exactos una vez que concluya el inventario completo de los elementos incautados en el inmueble.