Somalia: un guardaespaldas muere tras ser alcanzado por la hélice de un avión

Un trágico accidente conmociona a Somalia tras confirmarse la muerte de un oficial de la Policía Nacional, quien falleció tras ser alcanzado en la cabeza por la hélice de una aeronave de la que acababa de descender. El suceso ocurrió en el aeropuerto de Dhusamareb, en el centro del país, en el marco de una visita oficial de seguridad.

La víctima fue identificada como Mukhtar Qasim Samay, integrante de la unidad de élite Haramacad y parte del equipo de protección personal del jefe de la Policía de Mogadiscio, el general Ma'alin Mahdi.

De acuerdo con reportes de medios locales e internacionales, la comitiva acababa de aterrizar a bordo de un bimotor de la aerolínea Star Airlines. Tras desembarcar en la pista, Samay caminó hacia una zona peligrosa donde las propelas del avión continuaban girando a gran velocidad. El impacto le causó heridas mortales de forma instantánea.

Imágenes previas al desenlace

Un video de apenas 19 segundos, que comenzó a viralizarse en plataformas digitales, captó la atmósfera previa al accidente. En las imágenes se observa a la aeronave estacionada mientras varios pasajeros y agentes del operativo de seguridad bajan por la escalerilla en medio del ruido de los motores encendidos.

Hacia el final del metraje se percibe una repentina agitación entre los presentes y la cámara pierde el enfoque, sin llegar a mostrar el momento directo del choque debido al caos generado en el lugar.

Despliegue de seguridad interrumpido por la tragedia

El jefe policial y su escolta viajaban a Dhusamareb, capital del estado de Galmudug, para supervisar el operativo de seguridad con motivo de la toma de posesión del nuevo mandatario regional, Liban Ahmed Hassan.

La muerte del oficial ha generado muestras de luto en las fuerzas armadas del país africano. Compañeros de armas y mandos policiales destacaron el servicio de Samay y expresaron sus condolencias a la familia tras este fatídico imprevisto operacional.