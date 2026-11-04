Deb Haaland hace historia: será la primera mujer nativa americana en gobernar un estado de EE.UU.

Deb Haaland ganó la elección para gobernadora de Nuevo México, celebrada el martes 3 de noviembre, y se convertirá en la primera mujer nativa americana en ser elegida para gobernar un estado de Estados Unidos.

La exsecretaria del Interior obtuvo el 57,25% de los votos, frente al 42,75% alcanzado por su rival republicano, Greggory D. Hull, según los resultados no oficiales publicados por la Secretaría de Estado de Nuevo México, que reportó el 100% de los recintos electorales.

Haaland, integrante del Pueblo de Laguna, asumirá oficialmente el cargo en enero de 2027. Su victoria marca un hito en la representación de los pueblos indígenas en la política estadounidense.

De secretaria del Interior a gobernadora

Deb Haaland nació el 2 de diciembre de 1960 en Winslow, Arizona. Antes de competir por la gubernatura, desarrolló una trayectoria política que incluyó un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y su designación como secretaria del Interior durante la administración del expresidente Joe Biden, entre 2021 y 2025.

Durante su gestión al frente del Departamento del Interior, se convirtió en la primera persona nativa americana en ocupar ese cargo en el Gobierno federal estadounidense.

Haaland pertenece al Pueblo de Laguna, una comunidad indígena ubicada en el centro-oeste de Nuevo México. Su historia familiar también está vinculada al servicio militar: su padre perteneció al Cuerpo de Marines durante 30 años y su madre formó parte de la Reserva Naval.

Su formación y trayectoria política

Haaland se graduó de la Universidad de Nuevo México con una licenciatura en Inglés y posteriormente obtuvo un título en Derecho en esa misma institución, en 2006. También cursó estudios de posgrado en Estudios Indígenas Estadounidenses en la Universidad de California.

Antes de consolidar su carrera política, trabajó como panadera y desarrolló un pequeño negocio de producción y envasado de salsa mientras criaba a su hija, Somáh, como madre soltera.

Su llegada a la gubernatura representa un nuevo hito en su trayectoria y en la participación de las mujeres indígenas en los espacios de decisión política de Estados Unidos.