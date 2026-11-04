La oposición demócrata arrebató este martes a los republicanos el control de la Cámara de Representantes, según las proyecciones de las cadenas CNN y NBC News, lo que le permitirá ejercer un contrapeso a la agenda del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con las cadenas CNN y NBC News, los demócratas habrían arrebatado a los republicanos los distritos 11 de Carolina del Norte, 8 de Pensilvania y 7 de Nueva Jersey.



Si logran conservar todos sus escaños, estas tres victorias les permitirían recuperar el control de la Cámara Baja.



Las elecciones de este martes sirven para renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes.



Su composición actual es de 219 republicanos, 214 demócratas y dos vacantes, por lo que la oposición necesita arrebatar tres escaños a los conservadores para alcanzar la mayoría.



También se renueva aproximadamente un tercio de los 100 escaños del Senado.



Según las proyecciones hasta ahora, los demócratas arrebataron a los republicanos el escaño en la Cámara Alta por Carolina del Norte y mantuvieron el de Georgia, dos condiciones para conquistar la mayoría. EFE