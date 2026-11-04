Primeros triunfos para los demócratas en las cruciales elecciones de medio mandato en EEUU

Los demócratas lograron triunfos este martes al inicio del conteo de las cruciales elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos, que se anuncian como un veredicto sobre la presidencia de Donald Trump.

La oposición aspira a lograr una mayoría en la Cámara de Representantes (435 escaños) y sueña incluso con arrebatar el Senado, que renueva 35 de sus 100 escaños.

Los demócratas necesitan 4 escaños para voltear el Senado, y lograron una primera victoria en Carolina del Norte, con Roy Cooper. Las encuestas le daban también buena posición en otros estados tradicionalmente conservadores como Texas, Ohio y Kansas.

Una derrota en el Senado podría abrir la puerta a un nuevo intento de destitución de Trump, tras las dos votaciones de censura que sufrió en su primer mandato (2017-2021).

Una estrella ascendente de la izquierda, Jon Ossoff, retuvo su escaño en Georgia.

En Florida, un estado republicano desde hace décadas, los republicanos parecían aguantar mejor la embestida, pero con resultados más ajustados de lo que estaban acostumbrados.

En caso de derrota, Trump aseguró que está dispuesto a convertirse en "Mr Veto" y bloquear las iniciativas legislativas de un Congreso opositor, lo que elevaría aún más la temperatura política del país.

Una enfermera, Gracie Surface, votó sin dudarlo por Ossof en Atlanta, explicó a la AFP. "Necesitamos sangre nueva" en la política, declaró.

En cambio, en Miami, Maru Restrepo, de 70 años, simpatizante republicana de origen colombiano, opinó que "los demócratas eran decentes en el pasado pero se volvieron muy socialistas, comunistas, no los quiero".

- Problemas en Nueva York -

Excepto problemas en algunas máquinas de votación en un condado del estado de Nueva York, la jornada fue tranquila en todo el país, bajo la vigilancia de un millar de observadores electorales del Departamento de Justicia, un despliegue inédito.

Los demócratas acarician la revancha política tras el varapalo que supuso en 2025 el retorno de Trump a la Casa Blanca, donde no ha dado descanso a la oposición con campañas militares de éxito desigual, en Venezuela e Irán, recortes de impuestos y decenas de decretos presidenciales.

Trump jugó fuerte, pero las principales preocupaciones de los votantes, la economía y el costo de la vida, no han desaparecido, sino todo lo contrario.

- La peor cota de popularidad -

Trump enfrentó la peor cota de popularidad de un presidente a mitad de mandato, con cerca de un 70% de descontentos, y solo podía aspirar a la movilización de sus seguidores incondicionales.

Por su lado, los demócratas entregaron buena parte de sus esfuerzos de campaña al ala más izquierdista del partido, que aportó una intensa movilización para inscripción de votantes.

Esa movilización tiene sus riesgos, puesto que ese sector del partido tiene puntos de vista sobre la policía migratoria, la relación con Israel o los impuestos que se desmarcan abiertamente del electorado promedio demócrata.

El 53% de los votantes hispanos se declaraban "extremadamente motivados" para acudir a las urnas, un alza apreciable frente al 41% de hace cuatro años, según el centro de estudios Pew.

Trump ganó casi la mitad de esos votos en 2024. Ahora solo el 24% de los votantes de esa importante minoría aprueba su acción de gobierno.

En su última proyección previa al día de las elecciones, la firma de pronósticos Decision Desk HQ preveía que el Senado cambiaría a una mayoría de 52-48 a favor de los demócratas, y que el partido opositor lograría una cómoda ventaja de 241-194 en la Cámara de Representantes.

- ¿El principio del fin? -

En caso de victoria, la oposición quiere empezar por abrir investigaciones contra Trump, su gobierno y su familia, e intentar bloquear sus nombramientos y la financiación de la guerra en Irán.

Además del Congreso, los estadounidenses están invitados a renovar 36 gobernaciones estatales, y a emitir su voto en numerosos referéndums.

Estas elecciones podrían suponer el despegue de jóvenes promesas, como el demócrata James Talarico, que podría conseguir un triunfo clave en Texas.

Los votantes podrían tardar días en conocer su veredicto electoral.

Además de las apretadas votaciones en algunos estados, en Alaska el gobierno federal quiere impugnar preventivamente el resultado, después de que los demócratas presentaran un candidato con un nombre idéntico al del republicano.

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