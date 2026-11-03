Tren de carga se descarrila en España y choca contra otra locomotora en la vía

Un aparatoso accidente ferroviario se ha registrado en Martorell, Barcelona, tras el descarrilamiento de un tren de mercancías que realizaba maniobras en una vía de titularidad privada, según reporta el portal Infobae.

El siniestro se produjo en la derivación particular de una empresa y no llegó a interrumpir el tráfico habitual del servicio.

Como consecuencia del fuerte impacto entre tres vagones fuera de control y una locomotora, el profesional al frente de la máquina necesitó asistencia médica inmediata.

Siguiendo las directrices operativas fijadas para este tipo de sucesos, el empleado de la compañía fue evacuado a un centro hospitalario para evaluar su estado.

La salida del trayecto marcado por parte de los vagones desencadenó un choque frontal directo contra la infraestructura de la Red Ferroviaria de Interés General.

Pese a lo aparatoso de la colisión entre el material rodante y la máquina estacionada, la empresa confirmó que el accidentado no presenta lesiones de gravedad.

Dimisión en la cúpula de Transportes

El suceso coincidió en el tiempo con el anuncio oficial de dimisión por parte del titular del Ministerio de Transportes, Óscar Puente, emitido en el Congreso.

La renuncia de Puente se produce tras la acumulación de múltiples tragedias en la red nacional española durante los últimos nueve meses de gestión.

Durante sus palabras de despedida, el responsable saliente analizó las dificultades estructurales que atraviesa la red de transportes y defendió los niveles actuales de inversión pública.

A pesar del récord en la ejecución de partidas presupuestarias en el sector, las tragedias recientes han terminado por acelerar su relevo ministerial.