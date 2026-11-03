Cristiano Ronaldo se pronuncia tras la muerte del delantero del Tenerife

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo se sumó a las muestras de condolencias por la muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife que falleció este martes 3 de noviembre tras sufrir un fuerte choque durante un partido del fútbol español.

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, el jugador del Al Nassr compartió una fotografía en blanco y negro del futbolista fallecido, acompañada de un mensaje dirigido a sus familiares.

“Una tragedia. Sin palabras... Mucho ánimo a la familia. Que descanse en paz”, escribió Cristiano Ronaldo.

¿Qué ocurrió durante el partido?

El hecho se registró el lunes 2 de noviembre, durante el encuentro entre el Tenerife y el FC Andorra, correspondiente a la Segunda División de España.

En una jugada en la que ambos futbolistas disputaban el balón, el delantero Jesús de Miguel sufrió un fuerte impacto en el pecho tras chocar con el arquero rival, Jesús Owono, quien había salido de su área para intentar despejar la pelota.

Como consecuencia del golpe, el atacante quedó inconsciente sobre el césped y sufrió una parada cardiorrespiratoria, lo que obligó a la intervención inmediata del personal médico.

Los profesionales realizaron maniobras de reanimación y consiguieron recuperar su pulso antes de trasladarlo de urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en Tenerife.

Falleció a los 30 años

Pese a los esfuerzos médicos, el estado de salud del futbolista empeoró durante las horas posteriores al accidente.

El CD Tenerife confirmó que Jesús de Miguel Alameda falleció este martes 3 de noviembre, a las 8:00 de la mañana, hora local, cuando permanecía hospitalizado.

“Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad”, expresó el club español al comunicar su fallecimiento.