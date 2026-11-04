Renuncia el jefe del Banco Central de Paraguay en medio de escándalo

El presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, renunció este martes a su cargo, en medio del escándalo por la intervención por problemas de solvencia de Ueno bank, cuya crisis ha afectado a miles de ahorristas y amenaza con extenderse al sector público e incluso al deporte.

Ueno comenzó a operar como banco en noviembre de 2023 y se convirtió, con una agresiva estrategia digital que facilitó la bancarización de miles de personas, en una de las marcas más reconocidas en el mercado local, hasta alcanzar 2,9 millones de clientes en junio pasado, según sus cifras, en un país de 6,1 millones de habitantes.

Pero este martes, después de que expertos y congresistas pidieran durante meses información sobre la situación de la entidad, el BCP dispuso, "por unanimidad", iniciar un "procedimiento de resolución", tras "constatarse una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento (50 %) del mínimo requerido", según un comunicado.

Horas después, Carvallo, quien estuvo antes de encabezar el emisor desde 2023 al frente de la Financiera Ueno -convertida actualmente en Ueno bank-, comunicó que puso a disposición su cargo, aunque afirmó que "los hechos que se desencadenaron" exigieron su permanencia en el emisor.

El economista remitió una carta al Senado confirmando su dimisión.

Anoche, la Presidencia paraguaya informó que el mandatario Santiago Peña no participará en la XXX Cumbre Iberoamericana, que se celebrará miércoles y jueves en Madrid, para “atender de manera directa los asuntos prioritarios del Estado”.

Peña también solicitó en X la renuncia del funcionario, en su primera reacción a la polémica que sobresaltó el amanecer de los paraguayos, y subrayó que lo ocurrido "es un caso particular".

Liana Caballero, integrante del directorio del BCP, asumió como titular interina.

15 días

"Procedimos al cierre de la entidad, por lo tanto, ni la aplicación, ni las tarjetas, ni ningún servicio de la entidad está activo a partir de la fecha", explicó Caballero en una comparecencia ante la prensa, en la que aclaró que la ley da un plazo máximo de 15 días para restituir los fondos a los clientes.

No obstante, al cierre del día, sentenció que Ueno bank "ya no existe".

"Si yo le dejo (al cliente) seguir usando la tarjeta de crédito (u otros servicios) va a generar (obligaciones) contra alguien que ya no existe, porque el banco ya no existe", argumentó.

Según el BCP, el proceso contra Ueno prevé la designación de interventores de la Superintendencia de Bancos y la activación de los mecanismos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que cubre hasta 75 salarios mínimos o unos 228.300.000 guaraníes (unos 38.622 dólares actuales) "por persona física o jurídica".

Ya en horas de la tarde, el BCP anunció que hará, "en la brevedad", un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes (unos 1.675 dólares) a quienes tengan depósitos.

La preocupación se centra en las cuentas de unos 32.000 pensionados y en los 355 millones de dólares que el estatal Instituto de Previsión Social (IPS) invirtió en esa entidad.

También la Administración Nacional de Electricidad (Ande) mantiene en la entidad unos 46 millones de dólares de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de Taiwán y otros 36.000 millones de guaraníes (6 millones de dólares) propios, dijo su presidente, Miguel Báez, al diario ABC Color.

La caja de jubilados de Ande posee 43.092 millones de guaraníes (unos 7,2 millones de dólares).

El cese de operaciones de Ueno golpeó igualmente la cotidianidad de jubilados, emprendedores e incluso a estrellas de fútbol local, tras conocerse que un "gran porcentaje" maneja sus recursos en Ueno. La ola también podría alcanzar a los seleccionados nacionales, dijeron fuentes deportivas, y la etapa mundial del Rally que Paraguay organiza desde 2025.

Sin dinero

"No tengo efectivo, lo último que tenía lo puse en (combustible) en la moto para moverme", dijo a EFE un emigrante cubano que se identificó como Jesús, y fue uno de los que acudieron a una oficina bancaria.

Este hombre, de 50 años, esperaba retirar los cerca de 700.000 guaraníes -poco más de 100 dólares- que tenía destinados a los gastos de esta semana.

Su caso repitió entre otros cuentahabientes y llevó a que la Empresa de Servicios Sanitarios (Essap) informara a los clientes con débito automático o pago vía Ueno que "no serán objeto de corte por falta de pago".

Mientras, la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar) advirtió de una "semiparalización" del mercado comercial, al señalar que "dos de cada tres operaciones electrónicas se realizan a través de cuentas" de Ueno.

En el Congreso, senadores de oposición amenazaron con promover un juicio político contra Peña y su vicepresidente, Pedro Alliana.

La Cámara Alta aprobó en una sesión extraordinaria un proyecto de ley que fijó en hasta 40 los salarios mínimos que cada depositante podrá recibir en un plazo de 24 horas, previa resolución bancaria.

La jornada se cerró con la confirmación de que el mayor accionista y uno de los fundadores de Ueno bank, Miguel Vásquez, así como otros siete directivos, se entregaron a la Justicia.EFE