Un video captó el momento en que un hombre intentó quitarle la vida a su propia abogada en plena audiencia judicial, en el Centro de Justicia de Santiago, Chile.

El violento episodio ocurrió el 8 de septiembre de 2026, en la sala 801 del Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, cuando Sebastián Garrido Caniulef reaccionó de manera agresiva después de conocer la decisión judicial que ordenaba su prisión preventiva por una investigación relacionada con robo con intimidación.

La víctima fue Nicole Sánchez, defensora penal pública que había asumido su representación legal.

En declaraciones a Reportajes Teletrece, la abogada contó que antes de la audiencia había conversado con el imputado y no advirtió ninguna actitud que anticipara el violento desenlace.

«Me entrevisté previamente con esta persona. Hablamos, no se veía alterado, obviamente estaba preocupado por su situación procesal, pero no estaba alterado ni molesto conmigo por algo particularmente», relató.

Durante la audiencia, Garrido incluso le consultó sobre la posibilidad de apelar y los procedimientos legales que podía seguir.

«Me comienza a preguntar si es que podíamos apelar y cuál era el procedimiento. La verdad es que parecía que había una buena recepción de las preguntas y las respuestas que yo le iba dando. Hasta que, bueno, se ofuscó y algo pasó», recordó Sánchez.

Todo cambió cuando la jueza determinó que el imputado debía ingresar a prisión preventiva.

Mientras se preparaba para abandonar la sala acompañado por funcionarios de Gendarmería, Garrido tomó un lápiz que estaba sobre la mesa de la abogada y se abalanzó contra ella, intentando clavárselo en el cuello.

La rápida reacción de Nicole Sánchez, quien llevó instintivamente sus manos hacia esa zona de su cuerpo, impidió que el ataque tuviera consecuencias todavía más graves.

«Esta acción solo se ve interrumpida porque nuestra representada, en un acto instintivo, coloca sus manos cerca de su cuello e impide que este lápiz, con la fuerza que iba dirigida, atraviese su cuello», explicó Mario Palma, abogado de la Defensoría Penal Pública.

Pero la agresión no terminó ahí. El sujeto también utilizó la cadena de sus grilletes para intentar asfixiar a la defensora.

Ante la gravedad de lo ocurrido, funcionarios de Gendarmería intervinieron para reducirlo, mientras la jueza activó el botón de pánico y se pusieron en marcha los protocolos de seguridad.

Tras el violento episodio, Sebastián Garrido Caniulef fue formalizado por el delito de homicidio frustrado en contra de su propia defensora penal pública y quedó nuevamente en prisión preventiva.

La Fiscalía considera que la agresión no estaba dirigida simplemente a provocar lesiones, sino que habría tenido la finalidad de acabar con la vida de la abogada.