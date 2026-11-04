Corredora de 24 años muere a pocos kilómetros de la meta en Nueva York

Una corredora de 24 años falleció después de desplomarse cuando estaba a menos de tres kilómetros de completar la Maratón de Nueva York, disputada el domingo 1 de noviembre. La joven fue identificada como Rachel Apa, oriunda de Pensilvania, quien participaba por primera vez en esta competencia.

Apa colapsó cerca del kilómetro 39, a la altura de la calle 85 de Central Park, aproximadamente a las 13:30. Personas que se encontraban en el lugar intentaron reanimarla mediante maniobras de RCP, posteriormente continuadas por el equipo médico de la carrera, según The New York Times.

La corredora fue trasladada en ambulancia al Mount Sinai Medical Center, donde los médicos trabajaron durante más de seis horas para salvarle la vida. Sin embargo, fue declarada muerta esa misma noche, pasadas las 21:40.

De acuerdo con declaraciones de su padre, Steve Apa, la causa del fallecimiento fue una rabdomiólisis, una afección que provoca la descomposición de las fibras musculares y libera sustancias que pueden dañar órganos como los riñones, de acuerdo a datos recogidos por The New York Times, NBC News e Infobae.

Los médicos calificaron de extremadamente raro este desenlace en ese contexto.

Corría en memoria de su abuelo

Rachel había sido jugadora de hockey sobre césped en la Universidad de Bucknell y recientemente había comenzado un programa de MBA en la Universidad de Charleston Southern. También trabajaba de forma remota como gerente de producto.

La joven participaba en la maratón con el propósito de recaudar fondos para la Fundación Parkinson, en memoria de su abuelo paterno, quien falleció a causa de esa enfermedad en 2022.

Los organizadores de la competencia, New York Road Runners (NYRR), confirmaron su fallecimiento mediante un comunicado en el que expresaron sus condolencias a familiares, amigos y a la comunidad de corredores.

La organización señaló que este es el segundo fallecimiento asociado a un incidente médico durante la maratón en los últimos tres años, después de otro caso registrado en 2024.