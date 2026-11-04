El accidente de ala delta que terminó con la vida de un turista argentino y su instructor en Río de Janeiro, Brasil, quedó registrado por cámaras de seguridad y dispositivos instalados en la propia aeronave.

La víctima fue identificada como Adrián Guillermo Arismendi, de 26 años, oriundo de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz. El joven había viajado a Brasil para disfrutar de sus vacaciones junto a un grupo de diez amigos y realizaba su primer vuelo en esta modalidad.

El hecho ocurrió después de que Arismendi y el instructor brasileño Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, de 45 años, despegaran desde la Rampa da Pedra Bonita. Durante la aproximación a la zona de aterrizaje, una maniobra a baja altura habría desencadenado el fatal desenlace.

Las cámaras de seguridad de la zona y otras dos instaladas en el ala delta captaron la secuencia del accidente.

En las imágenes se observa cómo una de las alas golpea la arena de la playa, mientras la otra impacta contra el paredón del paseo costero. Segundos después, ambos ocupantes caen sobre una rampa de cemento.

Los audios registrados durante el vuelo tampoco evidenciarían que los ocupantes hubieran advertido algún peligro o problema antes del impacto.

Tras el accidente, ambos fueron trasladados en estado crítico al Hospital Municipal Miguel Couto, en el barrio de Gávea. Llegaron con paro cardiorrespiratorio y, pese a los esfuerzos del personal médico, murieron poco después.

La Policía Civil de Río de Janeiro abrió una investigación para establecer las circunstancias y causas del accidente. La comisaria Daniela Terra, titular de la 14ª Delegación de Policía de Leblon, solicitó información a la Agencia Nacional de Aviación Civil sobre los protocolos para realizar vuelos dobles.

Por su parte, Bruno Menescal, presidente del Clube São Conrado de Vuelo Libre, aseguró que las condiciones del viento eran favorables cuando ocurrió la tragedia.

De acuerdo con los testimonios de otros pilotos, Menescal apuntó a un posible error de maniobra del instructor. “Fue impericia del piloto. Una curva a baja altura, un error de cálculo”, sostuvo. También consideró que el desenlace podría haber sido diferente si el ala delta hubiera impactado únicamente contra la arena y no contra la rampa de acceso.

Mientras avanzan las investigaciones, las actividades de vuelo libre en la región de São Conrado fueron suspendidas por tiempo indeterminado.