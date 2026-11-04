Bowen Wan, una ingeniera de software de 31 años, murió en febrero de 2026 en Seattle, Estados Unidos, por complicaciones relacionadas con la epilepsia, enfermedad que había mantenido controlada durante años con medicamentos.

Su familia presentó una demanda contra OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman, al considerar que las respuestas de ChatGPT influyeron en la decisión de modificar su tratamiento sin supervisión médica.

El caso fue divulgado por The New York Times, que tuvo acceso a información relacionada con la demanda. Según el documento, Wan consultó al chatbot sobre cómo reducir la dosis de su medicamento debido a su preocupación por los posibles efectos secundarios.

La demanda sostiene que ChatGPT le proporcionó un calendario para disminuir progresivamente la dosis hasta suspender el tratamiento. También señala que la herramienta habría respaldado su decisión de no informar a sus médicos sobre los cambios.

Wan fue encontrada sin vida el 14 de febrero de 2026 en su departamento. El médico forense estableció que la causa de muerte fue la muerte súbita inesperada en epilepsia (Sudep), una complicación que puede presentarse en personas que padecen esta enfermedad.

Los análisis posteriores detectaron una concentración de lamotrigina, el medicamento que utilizaba, considerablemente inferior al rango terapéutico habitual.

La familia indicó que la ingeniera había logrado controlar sus convulsiones durante años gracias al tratamiento y considera que las recomendaciones recibidas del chatbot contribuyeron a su fallecimiento.

OpenAI lamentó el fallecimiento

Tras conocerse la demanda, OpenAI expresó sus condolencias por la muerte de Wan y señaló que las conversaciones involucraban a GPT-4o, una versión anterior de ChatGPT.

La compañía afirmó que implementó mejoras en sus modelos para identificar situaciones médicas delicadas y orientar a los usuarios hacia la atención de profesionales de salud.

El caso vuelve a poner en discusión los riesgos de utilizar herramientas de inteligencia artificial para tomar decisiones sobre tratamientos médicos sin consultar a especialistas.