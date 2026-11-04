Zimbabue investiga una muerte violenta en una mina vinculada a un hijo del presidente

Una persona murió y tres resultaron heridas en un incidente violento ocurrido en la mina de oro de Chenxi Site Four, en la provincia de Midlands (centro de Zimbabue), operada por la empresa china Chenxi Investments, a su vez presidida por Collins Mnangagwa, hijo del mandatario del país, Emmerson Mnangagwa, según la Policía.

"Se están llevando a cabo investigaciones en relación con actos de violencia pública ocurridos durante la noche del 2 de noviembre de 2026 en Chenxi Site Four, en la zona minera de Wanderer, Shurugwi, en el cual una persona falleció, otras tres resultaron heridas y cinco excavadoras fueron incendiadas", afirmó la Policía zimbabuense en un comunicado recogido este miércoles por medios locales.

El cuerpo policial no ofreció más detalles sobre el incidente, y aclaró que se darán a conocer "a medida que continúen" las pesquisas.

Según medios locales, el incidente ocurrió por las medidas adoptadas por los propietarios de la mina para desalojar a los mineros artesanales que se encontraban trabajando allí.

Chenxi es una de las mayores explotaciones mineras del distrito de Shurugwi y, desde 2021, lleva a cabo operaciones de lixiviación, un proceso químico e hidrometalúrgico utilizado para disolver y extraer componentes solubles de una masa sólida mediante el uso de solventes líquidos.

Se estima que más de 500.000 personas están involucradas en la minería artesanal en Zimbabue, un sector clave para la economía nacional.

El oro, junto con el tabaco y el platino, figura entre las principales fuentes de divisas extranjeras y los principales destinos del oro zimbabuense son Asia y Emiratos Árabes Unidos.

EFE