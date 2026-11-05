En Bolivia existe la posibilidad de solicitar la devolución de los aportes administrados por la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, pero no es un beneficio disponible para todos los trabajadores ni puede solicitarse en cualquier momento.

La devolución está sujeta a requisitos establecidos en la normativa del Sistema Integral de Pensiones. Entre los principales criterios se encuentran la edad del asegurado y la cantidad de cotizaciones acumuladas durante su vida laboral.

Por eso, antes de iniciar el trámite, es importante conocer quiénes pueden acceder a este beneficio, cuáles son las modalidades de devolución y qué documentos deben presentar.

De acuerdo con las condiciones descritas en la normativa previsional, existen modalidades de devolución para determinados asegurados que no reúnen los requisitos necesarios para acceder a una pensión de vejez o a una pensión solidaria.

Entre las condiciones señaladas se encuentran:

Edad: haber cumplido 58 años o más, con posibles reducciones de edad para las mujeres por cada hijo nacido vivo, dentro de los límites establecidos por ley.

Cantidad de aportes: contar con menos de 120 cotizaciones, equivalentes a menos de 10 años de aportes.

Situaciones especiales: existen procedimientos específicos relacionados con invalidez y fallecimiento del asegurado, sujetos a sus propias condiciones legales.

¿Qué modalidades de devolución existen?

La Gestora contempla dos mecanismos para que los asegurados o sus derechohabientes puedan acceder al saldo acumulado:

1. Retiros mínimos

Consisten en pagos mensuales que se realizan hasta agotar el dinero disponible en la Cuenta Personal Previsional.

Esta modalidad contempla descuentos destinados a la cobertura de salud, por lo que el beneficiario puede acceder a los servicios de la Seguridad Social de Corto Plazo mientras recibe los pagos.

2. Retiro final

Permite recibir la totalidad del saldo acumulado en un solo desembolso, siempre que el solicitante cumpla las condiciones establecidas por la normativa.

La elección entre ambas modalidades dependerá de la situación previsional de cada persona y de la evaluación que realice la Gestora.

El trámite es presencial y se realiza ante las oficinas de la Gestora Pública.

Entre los documentos de identificación y acreditación que pueden solicitarse están:

Cédula de identidad vigente.

Certificado de nacimiento.

Certificado de matrimonio, cuando corresponda.

Documentación que acredite la condición de derechohabiente, en caso de fallecimiento del asegurado.

Documentación adicional relacionada con el historial de aportes o la situación previsional, según el caso.

Es importante consultar previamente con la Gestora la lista específica de documentos para evitar observaciones o retrasos en el procedimiento.

Se puede consultar información institucional en el portal oficial: https://www.gob.bo/tramites/solicitud-de-retiros

Imagen captura Gestora.

Antes de retirar tu dinero, toma en cuenta que se trata de tus ahorros para la jubilación. La decisión puede afectar el financiamiento de una futura pensión y debe analizarse cuidadosamente.