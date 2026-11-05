¡Aliste el paraguas! Senamhi prevé lluvias en varias regiones de Bolivia este jueves

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este jueves 5 de noviembre cielos nubosos, temperaturas altas y bastantes lluvias en distintas regiones del país.

Occidente

En el Occidente del país se mantienen los chubascos aislados acompañados de cielos nubosos en su mayoría. Sin embargo, las temperaturas mostraron un incremento significativo.

La Paz tendrá cielos nubosos y con alta probabilidad de lluvias, alcanzando temperaturas entre 6°C y 19°C durante la jornada.

El Alto tendrá un comportamiento similar a la de la Sede de Gobierno con una mínima de 3°C y máxima de 15°C.

Oruro tendrá cielos nubosos sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 4°C y 21°C.

Potosí presentará lluvias y temperaturas que oscilarán entre 6°C y 17°C.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada con alta probabilidad de lluvias y temperaturas que incrementaron en los últimos días.

Cochabamba tendrá cielos nubosos y temperaturas entre 18°C y 26°C.

Sucre tendrá una jornada nubosa con alta probabilidad de lluvias y alcanzando valores entre 15°C y 21°C.

Tarija tendrá cielos nubosos con baja probabilidad de lluvias y temperaturas que irán de los 15°C a los 24°C.

Oriente

En el Oriente boliviano se registra un leve descenso de temperaturas; este pronóstico se ve acompañado con la presencia de precipitaciones.

Santa Cruz tendrá cielos nubosos con alta probabilidad de lluvias y temperaturas entre 21°C y 28°C.

Trinidad prevé una jornada de lluvias y una mínima de 22°C con una máxima de 32°C.

Cobija tendrá lluvias durante la jornada y temperaturas entre 24°C y 32°C.