El clima en Santa Cruz registrará cambios bruscos con vientos de hasta 70 km/h este fin de semana

Las provincias cruceñas como Cabezas, Cordillera y la Chiquitanía vienen de registrar jornadas de calor extremo con marcas de 40 °C, pero el panorama meteorológico en la capital cruceña y el Norte Integrado cambiará abruptamente en las próximas horas de acuerdo a lo que reporta el agrometeorólogo Luis Alpire.

En este sentido, informó que "el sur ingresará en la madrugada a las 2 o 3 de la madrugada, viene acompañado de lluvias, va a tener un cierto espacio de parte con el calor porque mañana vamos a tener una mínima de 22°C y una máxima de 28°C y vientos del sur de hasta 40 km/h".

La pausa en las altas temperaturas durará muy poco debido al retorno del calor y las corrientes del norte hacia el fin de semana, según detalló Alpire.

"Esta situación es eventual porque el viernes reingresan los vientos del norte con fuerza a 70km/h y temperaturas de 32°C y el sábado continúan los vientos del norte con temperaturas de 33 °C", añadió Luis Alpire que "en la tarde del sábado tendremos algunas lluvias dispersas de norte y en la noche ingresa el segundo sur que estaba previsto".

El segundo frente frío ingresará con mayor fuerza a la región para marcar el comportamiento del tiempo durante el domingo y el lunes.

Alpire advirtió que este sistema "viene con lluvias moderadas, pero viene acompañado de fuertes vientos del sur de más de 60 km/h y que inclusive en domingo se intensificarán hasta 70 km/h, tendremos una mínima de 19°C y una máxima de 26°C", concluyendo que tras estos "dos días de una pausa eventual, tanto el jueves como el domingo, el lunes también prevalece el sur con temperaturas de 28°C y nuevamente en el resto de la semana prevalecen las temperaturas por encima de 30°C".