¡Las luces volverán a encenderse en el escenario más grande de la televisión boliviana! Después de una jornada cargada de talento, creatividad y exigentes devoluciones del jurado, La Gran Batalla, de Red Uno, prepara una nueva noche de competencia en la que dos equipos saldrán decididos a demostrar todo su potencial artístico.

La temática de esta semana es “One Hit Wonder”, dedicada a artistas y agrupaciones que alcanzaron gran popularidad gracias a un éxito musical.

Cada equipo deberá recrear la esencia de un personaje o agrupación a través de la música, la actuación, el baile y una puesta en escena capaz de impresionar a los jueces.

La primera de las protagonistas anunciadas para esta noche es Natalie Vargas, quien estará acompañada por la Academia Idols Dance.

Por su parte, Paola Guzmán y la Academia Bamboleo llegarán con el mismo objetivo: presentar un espectáculo memorable y conseguir una calificación que les permita continuar en carrera.

Esta semana, los jueces evaluarán las presentaciones mediante puntuaciones que definirán la situación de cada equipo.

Sin embargo, existe un elemento que aumenta la tensión: Tito Larenti será el encargado de guardar el voto secreto.

Su calificación será revelada el viernes, cuando se conozcan los puntajes definitivos.

Al finalizar la semana, los dos equipos que obtengan las puntuaciones más bajas quedarán nominados a la próxima gala de eliminación.

¡No te pierdas La Gran Batalla, esta noche desde las 20:45, solo por Red Uno!