Caso Hotel Las Américas: Investigación podría alcanzar a exautoridades y policías

El abogado Gary Prado explicó que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia aceptó la proposición acusatoria presentada por la bancada del Partido Libre contra el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera.

Sin embargo, aclaró que esta decisión no significa que ambos exmandatarios ya estén encaminados a un juicio, sino que se trata del primer paso de un procedimiento que debe cumplir varias etapas.

El jurista detalló que, después de la notificación a los denunciados, los antecedentes serán remitidos a la Asamblea Legislativa, donde una Comisión Mixta de Justicia deberá analizar el caso y emitir un criterio sobre la posibilidad de iniciar una investigación para un juicio de responsabilidades.

Posteriormente, el pleno de la Asamblea deberá autorizar el procedimiento con dos tercios de los votos de los legisladores presentes.

“¿Esto qué significa? Que el Fiscal General del Estado, con esa autorización, podrá durante un plazo investigar los hechos que se han denunciado. Asesinatos, allanamientos ilegales, torturas, vejaciones, aprehensiones ilegales”, explicó Prado.

Asimismo, señaló que, si la investigación encuentra suficientes elementos, la Fiscalía podrá presentar una acusación ante el Tribunal Supremo de Justicia contra los exmandatarios y otras personas que pudieran tener responsabilidad.

Uno de los aspectos que destacó el abogado es que la investigación podría ampliarse a otras exautoridades y a los efectivos policiales que participaron en el operativo del Hotel Las Américas.

“Es posible que este juicio de responsabilidades llegue a una veintena, una docena de personas como responsables de esos hechos ocurridos en el Hotel Las Américas y su secuela inmediata que fue la aprehensión ilegal, las torturas y vejámenes contra Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza”, manifestó.

En cuanto a la comparecencia de Evo Morales y Álvaro García Linera, Prado explicó que ambos serán citados y tendrán que responder ante la Fiscalía. Advirtió que, si no se presentan, podrían emitirse mandamientos de aprehensión para conducirlos ante la autoridad competente.

“Habrá mandamientos de aprehensión y la Policía estará facultada para conducirlos ante la autoridad del Fiscal General”, afirmó.

Consultado sobre si considera que Evo Morales acudirá a declarar, el abogado respondió que no cree que el exmandatario se presente y sostuvo que podría intentar politizar el proceso.

“Creo que no se va a presentar y que va a intentar politizar este proceso haciéndolo como parte de una persecución contra su persona”, señaló.

Por otra parte, Prado hizo una diferenciación entre el juicio de responsabilidades en Bolivia y el proceso internacional que se sigue ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Explicó que la denuncia internacional está dirigida contra el Estado boliviano por presuntas vulneraciones a los derechos humanos de las víctimas.

Mientras el proceso internacional busca establecer la responsabilidad del Estado boliviano, el juicio de responsabilidades pretende determinar la responsabilidad penal de las exautoridades y otras personas que pudieran estar involucradas en los hechos de 2009.