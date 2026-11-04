Experto sugiere cambios estructurales para el transporte urbano en Santa Cruz

Tras vencer el plazo de 30 días para refaccionar micros, el alcalde Manuel ‘Mamén’ Saavedra encabezó la inspección de unidades y retiró los vehículos deteriorados, en un escenario donde el transporte público no ha mejorado, según lo que indica Ernesto Urzagasti Saldías, presidente del Colegio de Arquitectos de Bolivia.

En este contexto, afirmó que "el tema del transporte no ha mejorado, entendemos que esta es una medida transitoria, mientras no haya una decisión de fondo y un cambio estructural, el sistema no va a cambiar".

Urzagasti cuestionó que se mantengan las infracciones de tránsito cotidianas y la precarización de los choferes en las vías urbanas.

En este sentido, señaló que "los transportistas se siguen subiendo a las aceras, se siguen pasando las luces rojas, siguen esclavizando a los choferes por 12 o 14 horas", concluyendo que la acción municipal es un tema estético.

Ante esta situación, presidente del Colegio de Arquitectos, indica que la solución integral exige que las organizaciones de micros adquieran una estructura legal formal para garantizar un servicio adecuado a la ciudadanía.

Es así que sostuvo que "parte de la solución es que se involucren los mismos empresarios del transporte, mal llamados Sindicatos", añadiendo que ellos deben asumir que deben convertirse en empresas formales.

Transparencia e innovación tecnológica

Pese al costo fijado para los pasajes, el modelo actual genera elevados ingresos sin transparentar el flujo monetario mediante cobros electrónicos, según lo que indica Urzagasti Saldías.

Para finalizar, enfatizó que "a pesar de que el pasaje quedó en Bs. 3,50, sigue siendo un gran negocio", por lo que concluyó que “ellos deben transparentar y dejar de esconderse en las excusas para que haya cambios".