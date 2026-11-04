Gobierno anuncia Bs 85 millones adicionales para atender emergencias climáticas

La sequía afecta a 114.048 familias en Bolivia, según informó el viceministro de Defensa Civil, Roberto Rivero, quien advirtió que el país enfrenta simultáneamente distintos fenómenos climáticos, entre ellos incendios forestales, fuertes vientos y el riesgo de inundaciones por el incremento de las lluvias.

La autoridad señaló que Oruro concentra actualmente la mayor cantidad de familias perjudicadas por la falta de precipitaciones.

“En lo que es sequía, que ahorita es lo que más nos ha afectado, son 114.048 familias afectadas. En Oruro se concentra la mayor afectación”, manifestó Rivero.

Gobierno prevé desembolsar Bs 85 millones adicionales

El viceministro explicó que el Gobierno nacional tiene presupuestados Bs 74 millones para una segunda etapa de atención y Bs 11 millones para una tercera, recursos que, según anunció, serían desembolsados durante esta semana o la próxima.

Rivero señaló que anteriormente ya se efectuó un primer desembolso de Bs 74 millones para atender las necesidades derivadas de los eventos climáticos.

De concretarse los nuevos desembolsos, los recursos de las tres etapas alcanzarían los Bs 159 millones, de acuerdo con las cifras proporcionadas por la autoridad.

Emergencia nacional permite gestionar financiamiento internacional

Rivera explicó que la declaratoria de emergencia nacional facilita la activación de mecanismos de cooperación y financiamiento externo para afrontar los efectos de los desastres naturales.

Entre las instituciones mencionó al Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Naciones Unidas, Unión Europea, Cruz Roja Internacional y otros organismos y gobiernos cooperantes.

“Lo que marca la diferencia con la declaratoria de emergencia nacional es que eso nos permite activar algunos mecanismos de financiamiento externo”, explicó.

La autoridad agregó que ya se iniciaron gestiones con el BID mediante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, utilizando documentación presentada por municipios y gobernaciones afectados.

Movilizan cisternas y personal militar por la sequía

El viceministro indicó que se activaron mecanismos de asistencia mediante las Fuerzas Armadas, particularmente con apoyo de la Armada, para trasladar tanques y otros recursos destinados a las regiones con problemas de abastecimiento de agua.

Asimismo, señaló que las tareas se desarrollan en coordinación con las unidades de gestión de riesgos, alcaldías y gobernaciones.

Registran focos de calor e incendios forestales

Rivero también informó que el último reporte identificó 3.214 focos de calor y cuatro incendios forestales.

Explicó que las operaciones de prevención y respuesta permitieron controlar distintos eventos mediante la intervención de la Unidad Militar de Emergencias Ecológicas y otras instituciones.

Según los datos proporcionados, durante las operaciones contra incendios se movilizaron cuatro aeronaves, se realizaron 130 descargas aéreas y se utilizaron aproximadamente 117.000 litros de agua mediante dispositivos Bambi Bucket.

El viceministro reportó además la movilización de 1.298 efectivos militares y la ejecución de 46 operaciones.

Advierten riesgo de inundaciones en los próximos meses

Aunque actualmente la sequía representa una de las mayores preocupaciones, Defensa Civil también mantiene vigilancia sobre el incremento de las lluvias y el posible aumento del caudal de los ríos.

“Las lluvias e inundaciones también nos tienen un poco preocupados, porque se espera que el nivel de los ríos y los cauces aumenten en los próximos meses”, advirtió Rivero.